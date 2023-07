/FOTO, VIDEO/ V polovině července se v Dolanech u Klatov uskutečnil již 18. ročník populárního přespolního běhu přes Vorlíky, který se zároveň konal jako memoriál Rostislava Votýpky a tradičně byl součástí letošního ročníku Ešus ligy - bodovaného okresního seriálu běhů mimo dráhu.

18. ročník Běhu přes Vorlíky. | Video: Ešus liga/Michal Král

V nejteplejší den roku do Dolan dorazila slušná účast, na startu bylo navzdory ohnivému vedru celkem 67 závodníků. Pro ně pořadatelé z TJ Sokol Dolany v čele s hlavním organizátorem Karlem Voráčkem připravili nejen krásnou trať, ale také hned dvě občerstvovací stanice, které v horku přišly běžcům vhod.

„Jsem spokojený, závod se povedl," řekl Deníku organizátor Karel Voráček, jehož potěšil i celkový počet běžců a běžkyň, i když do účastnického rekordu tentokrát z různých důvodů chyběly desítky závodníků. „Bylo veliké horko, navíc se běželo v době dovolených a celé řadě jiných akcí," poznamenal a jako obvykle děkoval nejen svému týmu a rodině, ale také obci a Sokolu.

Vítězem mužské kategorie, vrchařské prémie i absolutním vítězem se stal klatovský atlet Jiří Procházka, který jako jediný trať dlouhou 8100 metrů pokořil v čase pod 30 minut. Mezi ženami, které běžely poloviční distanci, kralovala třiadvacetiletá Gabriela Veigertová z Jičína. Nejstarším účastníkem byl František März z Koutu na Šumavě, jemuž je 80 let a 4,05 km (muži nad 70 let běžely stejnou trať jako ženy) dokončil v úctyhodném čase 45:02 minuty.

18. ročník přespolního běhu Přes Vorlíky - výsledky 2023

Zdroj: Ešus liga/Michal Král

Muži do 39 let (8,1 km): 1. Jiří Procházka (Atletika Klatovy, 29:58), 2. Vojtěch Opl (Atletika Klatovy, 31:15), 3. Radek Holub (AC Domažlice, 32:43), 4. Roman Shevchuk (Klatovy, 33:13), 5. Jakub Jelínek (Atletika Klatovy, 33:18), 6. Michal Král (Atletika Klatovy, 34:35), 7. Václav Lorenc (Fitness Luby, 36:12), 8. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 37:16), 9. Pavel Salvetr (Klatovy, 39:02), 10. Jaromír Janoušek (SDH Třebýcinka, 39:35), 11. Jakub Bernard (Plzeň, 43:21), 12. Václav Cvach (Klatovy, 48:28), 13. Martin Bešta (Lužany, 50:14).



Muži od 40 do 49 let (8,1 km): 1. Luboš Kůra (Atletika Klatovy, 31:07), 2. Miloslav Pohl (Poct. Kecky, 31:36), 3. Jaroslav Šmíd (Dobřany, 32:06), 4. Jan Sedláček (Petřín, 32:51), 5. Pavel Majer (Domažlice, 34:47), 6. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín, 36:50), 7. Miroslav Forst (Sušice, 37:37), 8. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 38:18), 9. Pavel Jílek (Cykloservis Malát Klatovy, 43:14), 10. Oldřich Bouda (Rozběháme Klatovy, 46:16), 11. Jiří Bejček (Sokol Dolany, 46:17), 12. Petr Šimka (Klatovy, 52:02).



Muži od 50 do 59 let (8,1 km): 1. Ervin Beshir (Zdice, 33:52), 2. Josef Boček (Sokol Dolany, 36:22), 3. Jan Majer (ESST, 36:32), 4. Harald Treml (TSV Regen, 39:43), 5. Miloš Brejcha (Sušice, 40:45), 6. Karel Brejcha (Sušice, 45:02), 7. Pavel Žákovec (Sokol Kolinec, 47:09), 8. Peter Lorenc (Kdyně, 54:34).



Muži od 60 do 69 let: (8,1 km): 1. Jiří Procházka nejstarší (RMT Plzeň, 36:35), 2. Gunther Sebald (PSV Regen, 38:01), 3. František Šika (AC Trial Plzeň, 39:05), 4. Karel Voráček (Sokol Dolany, 43:12), 5. Jiří Procházka starší (Atletika Klatovy, 47:31). Muži nad 70 let (4,05 km): 1. Václav Valíček (19:16), 2. Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 19:52), 3. Karel Fait (22:01), 4. Jiří Starek (26:31), 5. František März (Kout na Šumavě, 45:02).



Ženy do 34 let (4,05 km): 1. Gabriela Veigertová (Jičín, 15:41), 2. Nikola Hatová (Atletika Klatovy, 17:25), 3. Vendula Peteříková (Hujerojc, 17:47), 4. Marcela Holubová (Strážov, 20:03), 5. Diana Peteříková (Hujerojc, 21:12).



Ženy od 35 do 44 let (4,05 km): 1. Ida Kubrová (TSV Regen, 18:28), 2. Eva Kůrová (Klatovy, 18:52), 3. Ven. Fronková (AC Domažlice, 18:59), 4. Štěp. Matoušková (SC Radotín, 20:09), 5. Ivana Špatenková (Sokol Dolany, 23:57), 6. Radka Ouřadová (Klatovy, 24:52), 7. Libuše Tichá (Brnířov, 25:01).



Ženy nad 45 let (4,05 km): 1. Blanka Šindelářová (Blovice, 17:26), 2. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 20:24), 3. Zlata Lukášková (SV Stříbro, 20:25), 4. Mirka Zámečníková (Klatovy, 20:34), 5. Hedvika Procházka (Klatovy, 22:27), 6. Petra Pavelcová (Glycon Bio., 27:32), 7. Jana Kocábová (Glycon Bio., 27:32).



Juniorské běžecké kategorie - junioři (4,05 km): 1. Vojtěch Bláha (Dolany, 19:44), 2. Filip Špatenka (Sokol Dolany, 21:49). Juniorky (4,05 km): 1. Alena Ouřadová (Atletika Klatovy, 26:53), 2. Kristýna Krůsová (Sokol Dolany, 27:38), 3. Hana Chvojková (Sokol Dolany, 27:38).

