„Letošní ročník byl ve všech směrech neskutečný. Celkem se běžecké akce zúčastnilo 102 dětí a 91 dospělých závodníků. Rozzářené dětské oči v cíli s medailí na krku byly tou nejlepší odměnou. Celá akce byla zastřešená nádherným slunečným počasím, na které my ani skalní závodníci na našich závodech nejsme zvyklí,“ rozplýval se organizátor běhu Pavel Matějčík.

Mezi ženami zvítězila mladá Štěpánka Hanušová, druhá skončila Ida Kubrová, vítězka kategorie žen nad 35 let a třetí místo pro sebe urvala Barbora Šturmová. Celkem se již pátého ročníku klatovského běhu zúčastnilo přes dvě stovky běžců či běžkyň.

Nejrychlejším závodníkem bez ohledu na vypsané věkové kategorie se stal atlet klatovské atletiky Vojtěch Koželuh, který do cíle prosvištěl v čase 0:19:38 minuty. Druhého Václava Anděla z TJ Sokol Mochtín a Angels Family porazil o více než minutu. Bronzovou placku pak vybojoval Vojtěch Opl.

O víkendu se v Braníčkově u Velhartic uskutečnil úvodní ročník Běhu Rajským údolím. Ještě předtím ale v Klatovech proběhl další závod Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu, a to Běh klatovskou kolonádou.

