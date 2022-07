Pohár města Klatov: Česko (bílé dresy) - Izrael.Zdroj: Jindřich Schovanec

Jeho svěřenkyně, které zanedlouho čeká mistrovství Evropy v Řecku, v prvním zápase prohrály se silným výběrem Srbska 63:67.

„Byl to vyrovnaný zápas, a proto došlo i na situace, které se velice těžko posuzovaly z pohledu rozhodčích. V koncovce jsme začaly presovat, bohužel k ziskům jsme se nedostaly. Měly jsme dost střel, které jsme mohly proměnit, ale bohužel se tak nestalo. Na druhé straně ale ano, Srbky koše dávaly, a tak jsme prohrály o čtyři body,“ hodnotila zápas pro web České basketbalové federace (ČBF) hráčka pořádajícího národního týmu Mariana Přibylová.

Pohár města Klatov: Izrael (modré dresy) - Srbsko.Zdroj: Jindřich Schovanec

Přestože zahajovací utkání turnaje lvice výsledkově těsně nezvládly, ve zbývajících dvou duelech už slavily vítězství. Finsko porazily 78:71 po druhém prodloužení a na závěr přehrály i Izrael (76:61). „Po sobotní bitvě s Finskem, kterou jsme zvládly až ve druhém prodloužení, nás na závěr čekal celek Izraele. Papírově nejslabší soupeř, který prohrál oba předchozí zápasy. Bohužel náš výkon nebyl od začátku plně soustředěný a asi jsme Izraelky i trochu podcenily. Nebyly jsme schopné soupeřkám bodově odskočit, stále je nechávaly v naději na dobrý výsledek a ony pro to dělaly maximum,“ říkala pro internetové stránky ČBF mladá basketbalistka ČR U18 Charlotte Velichová.

Pohár města Klatov: Česko (červené dresy) - Finsko.Zdroj: Jindřich Schovanec

„My jsme měly mnoho nevynucených chyb, ztrát a ani v ofenzivě jsme nebyly tak úspěšné. Nakonec se však projevila naše kvalita a utkání jsme dotáhly do vítězného konce. Možná to ale pro nás byl dobrý zápas, a to v případě, když si uvědomíme, že bez maximálního nasazení a koncentrovanosti nelze nikdy hrát. Myslím, že to prostě nebylo utkání o našem soupeři, ale jen a jen o nás a našem týmovém výkonu,“ doplnila přesvědčivě.

Češky nakonec na domácím turnaji v Klatovech skončily na druhém místě. Pohár města Klatov pro sebe ukořistily basketbalistky Srbska, pro které se krásné město na západě Čech stává místem zaslíbeným – vloni tu totiž tým z Balkánu opanoval FIBA U18 Women´s Challenger, který pro změnu hostila klatovská hala ZŠ Čapkova. Třetí skončilo Finsko, čtvrté hráčky z daleko Izraele.

OBRAZEM: Myslív Race se vydařil. Závod si užili dospělí i ti nejmenší