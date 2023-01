„Utkání s Berounem se vyvíjelo v náš neprospěch a ještě na začátku čtvrté čtvrtiny jsme prohrávali o sedmnáct bodů. V tento okamžik by na nás nikdo nevsadil, ale my začali pomalu náskok soupeře stahovat, kdy nás probraly dva úspěšné trojkové pokusy za sebou. V tento moment vlétlo na hřiště odpočaté letkové komando a v čase 39:46 jsme otočili skóre na 73:71. Soupeř svoji poslední střelu neproměnil, a tak jsme mohli slavit dost tvrdě vydřené, ale o to cennější vítězství," hodnotil utkání trenér Klatov Petr Fleisig.

Winter Classic! Zápas mezi Klatovy a Chebem nabídne hokejový boj pod širým nebem

Ve druhém domácím zápase víkendového dvojkola Západočeši podlehli týmu BŠ Slavia Praha 70:75, přestože ještě po poločase vedli o devět bodů. „Nedělní zápas se Slavií probíhal přesně v opačném gardu. My celý zápas vedli, hráli rychle a myslím si, že i atraktivně. Ve 3. čtvrtině jsme navýšili rozdíl už na osmnáct bodů a nikoho by nenapadlo, že tuto čtvrtinu ještě dokážeme prohrát o bod. I přes varování jsme nedokázali ubránit fantastického střelce za tři body Weiga, který svým výkonem utkání prakticky rozhodl," uvedl klatovský kouč.

2. liga, skupina A (16. kolo): BK Klatovy - BŠ Slavia Praha 70:75.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Ve čtvrté čtvrtině jsme se ještě zvedli, dokonce šli na chvíli do vedení, ale hloupé nevynucené chyby nás stály vítězství. Musím říct, že toto utkání jsme si prohráli vlastní nedisciplinovaností, a co mě mrzí nejvíc je to, že jsme se pouštěli do nesmyslných sólových akcí, které vedly jen ke zbytečným ztrátám," mrzelo kouče Klatov. „Snad se z nedělního zápasu poučíme a hned o víkendu (29. ledna) to také předvedeme v derby odkládaném zápase s BK Lokomotiva Plzeň B, který začíná v 16.30 hodin v naší hale BK. Tímto všechny naše fanoušky srdečně zveme. Přijďte nás povzbudit," doplnil trenér.

15. kolo: BK Klatovy - BK Beroun 73:71

Průběh utkání: 13:13, 29:34, 43:55. Rozhodčí: Hendrich, Šmůla. Trojky: 4:8. Trestné hody: 13/26 - 17/19. Hala: BK Klatovy (Husova). Sestava a body BK Klatovy: Kohout 12, Faust 9, Sazama 4, Pekárek 10, Toman 8, Pytelka 7, Čiko 6, Vondra 17. Sestava a body BK Beroun: Miličič 18, Šašek 5, Sáss 17, Látal, Leopold 10, Dragoun 13, Lysoněk 8, Večeřa.

Ostatní výsledky 15. kola (2. liga basketbalistů, skupina A): SKB Rokycany - BK Wolves Radotín 70:82, BK Příbram 2000 - Sokol Písek Sršni Písek B 72:90, BC Benešov - Tigers Basketball České Budějovice 98:88, BK Jiskra Domažlice - BŠ Slavia Praha 86:75, BK Lokomotiva Plzeň B - TJ Sokol Kbely 77:73.

16. kolo: BK Klatovy - BŠ Slavia Praha 70:75

Průběh utkání: 22:13, 35:26, 47:48. Rozhodčí: Kovačovič, Neubauer. Trojky: 5:11. Trestné hody: 9/16 - 10/22. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 11, Faust 7, Sazama 1, Pekárek 6, Toman 6, Volmut 8, Bureš 4, Pytelka 4, Čiko, Vondra 23. Sestava a body BŠ Slavia Praha: Nájemník 7, Choc, Fišera 5, Weig 31, Šercl 6, Soukup, Černý 3, Luňáček 8, Hošek 2, Klaus 13.

Ostatní výsledky 16. kola (2. liga basketbalistů, skupina A): BK Jiskra Domažlice - BK Beroun 88:67, BK Příbram 2000 - Tigers Basketball České Budějovice 92:78, SKB Rokycany - TJ Sokol Kbely 74:61, BK Lokomotiva Plzeň B - BK Wolves Radotín 85:86, BC Benešov - Sokol Písek Sršni B 75:73.

2. liga basketbalistů, skupina A.Zdroj: ČBF

Reklama na pinčes! Brilantní bitva s lídrem skončila po čtyřech hodinách remízou