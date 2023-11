Jestli přijede v sobotu 11. listopadu svatý Martin na bílém koni, je ještě ve hvězdách, ale jisté je to, že fotbalové amatérky z Pošumaví a z jižního Plzeňska dorazí do Plánice. V tamní sportovní hale totiž rozehrají nový ročník zimní Dívčí amatérské fotbalové ligy v malé kopané. O titul zimních královen budou v novém soutěžním ročníku usilovat obhájkyně posledního prvenství hráčky Kobry Stars Bolešiny, minule stříbrný tým PS Křeč Mochtín, Topovky Řenče a Andělky Chanovice.

V sobotu 11. listopadu startuje ve sportovní hale v Plánici nový soutěžní ročník zimní Dívčí amatérské fotbalové ligy. Hrát ji budou čtyři týmy. | Foto: Yvetta Chmelová

„Startovní pole nám oproti předchozím ročníkům, bohužel, hodně zeštíhlelo. Ostatní tradiční účastnice, jako například Sokolky Neznašovy či Plánice nebo Devils Klášter, se do soutěže nepřihlásily. Důvodem je, že nemají k dispozici dost hráček, s nimž by soutěž odehrály. Je to velká škoda, ale jsem rád, že to nezabalili úplně všichni, a že tuhle soutěž udržíme. A aby si čtyři týmy, které se halových bitev zúčastní, alespoň trochu zahrály, bude se nový soutěžní ročník sice hrát tradičně každý s každým, ale netradičně tříkolově,“ upřesnil informace ředitel Dívčí amatérské fotbalové ligy Jaroslav Toninger.

V rámci soutěže bude tedy v plánické sportovní hale k vidění o devíti sobotách osmnáct zápasů. Zimní královny budou známy v sobotu 17. února příštího roku. Největšími favoritkami na zisk zlaté trofeje jsou bezpochyby Kobry z Bolešin, ale znáte to: míč je kulatý a fotbal nemá logiku. Úvodní kolo ostře sledované soutěže již tuto sobotu obstarají duely mezi Kobrou a Chanovicemi, respektive PS Křeč Mochtín a Topovkami Řenče. První zápas je ve sportovní hale v Plánici na programu v devět hodin, druhý mač má výkop o hodinu později.

