Příznivci sportu mají od soboty v Klatovech novou možnost vyžití. Otevřen byl Fotbalpark ve směru na Sobětice.

Nově otevřený Fotbalpark v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Rádi si zajdete zakopat, ale nebaví vás běhání po fotbalovém hřišti? Pak by se vám mohl líbit právě nový druh sportu, který se začíná letos hrát v Klatovech. O fotbalgolfu se začalo prvně ve městě mluvit před zhruba čtyřmi lety. „Hlavní princip fotbalgolfu je po vzoru golfu, kde je nutné dostat míč do jamek, ale zde pomocí nohou. Máme certifikované hřiště s osmnácti jamkami, kdy vzdálenost mezi jamkou a odkopištěm je od 40 do 137 metrů. Kope se přes překážky do jamek v průměru 60 cm,“ představil novinku Michal Frous, který na projektu pracuje společně s Petrem Pelnářem a Tomášem Neumannem.