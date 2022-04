„Co se týče florbalu, byla to naprosto neuvěřitelná jízda. Před začátkem sezony asi nikdo neočekával, že bychom si mohly vést až takhle dobře. Na první dva zápasy jsme jely hlavně s tím, že si chceme zahrát, a byla z toho výhra nad Rokycany a cenná remíza s plzeňskou Slavií. Nakonec nás za celých devět kol, tedy osmnáct zápasů, nedokázal nikdo porazit. Bylo to něco jako zázrak,“ usmívá se drobná dívka.

Michaela Röschelová, florbalistka a fotbalistka.Zdroj: Yvetta Chmelová

A co titul s Kobrou v Dívčí amatérské fotbalové lize?

Do této soutěže jsem nastoupila jako nováček. Nevěděla jsem, co očekávat, jaké máme proti sobě silné soupeřky, ani na koho si dát pozor. Celou soutěží ale náš tým procházel poměrně hladce a už v předposledním kole, kdy jsme porazily svého největšího soupeře, a to PS Křeč Mochtín, bylo o titulu v náš prospěch rozhodnuto. Být součástí takto úspěšných týmů je pro mě veliká čest.

Jak jste se vlastně dostala k florbalu, potažmo fotbalu?

Florbal jsem začala hrát už v páté třídě ve školním kroužku. Jednoho dne přišel trenér Jan Hořký ze Sport Clubu Klatovy, zda někdo z nás nechce hrát za oficiální klatovský klub. Mě tato nabídka nadchla, chtěla jsem to zkusit, a proto jsem přešla. Florbal tady hraji už sedmým rokem.

A fotbal?

Ten jsem chtěla hrát už jako malá holka. Mamka mi to nechtěla povolit, a tak jsem začala s florbalem. V poslední době jsem ovšem opět projevila přání hrát fotbal a paradoxně to byla právě mamka, která mi přes svou studentku, mou nynější spoluhráčku, domluvila první trénink u týmu Kobra Stars. Oficiálně za tým hraji fotbal prvním rokem.

Zatímco ve florbale chytáte balonky jako brankářka, v zimní Dívčí amatérské fotbalové lize nastupujete v poli jako hráčka. Co vás přilákalo k tomu, stát se florbalovou gólmankou a proč naopak nehájíte tři tyče i mezi fotbalistkami?

Ve florbale jsem si zkusila hrát v poli i chytat a po prvním turnaji, ve kterém jsem byla v brance, jsem měla hned jasno. Bránit míčku, aby prošel do branky, mě neskutečně baví. Je to také velká zodpovědnost. Ve fotbale mě zase více baví hrát v poli, protože je zde více doteků s míčem. Baví mě celkově kombinovat, bránit, ale i pokoušet se dávat góly.

Michaela Röschelová, florbalistka a fotbalistka.Zdroj: Deník/Martin Mangl

V letošní florbalové sezoně jste se v brance pravidelně střídala s kolegyní Terezií Tomanovou. Když jste nechytala, dostávala jste od trenérů šanci v poli. Užívala jste si to? Jaké to bylo?

Byl to pro mě hrozný nezvyk. Ocitnout se uprostřed hřiště jako útočník pouze s florbalkou? Připadalo mi, že mi pořád něco chybí, být takto „volná“, tento pocit moc neznám. Zkusit se má ovšem všechno, hrálo se mi dobře a dokonce jsem přidala i jednu asistenci.

Zatímco regionální ligu jste bez jediné porážky suverénně ovládly, v prvním kole play-off jste padly s favorizovanými Black Angels. Jaký to pro vás byl zážitek zahrát si proti tak kvalitnímu a známému soupeři?

Neskutečný zážitek! I když jsme dvojzápas jednoznačně prohrály, daly jsme do toho všechno. V utkání nás hnali dopředu fanoušci, kteří nám vytvořili neskutečnou atmosféru. Po zápase jsme poděkovali všem, co nás celou sezonu podporovali. S děvčaty jsme si pak na palubovce snědly dort, který byl odměnou za naše letošní výkony. Celé odpoledne a večer panovala v týmu skvělá nálada.

Michaela Röschelová, florbalistka a fotbalistka.Zdroj: Yvetta Chmelová

Ještě zpátky k Dívčí amatérské fotbalové lize. Jaké je to pro vás nastupovat se spoluhráčkami, které jsou mnohdy výrazně starší než vy? Neměla jste obavy, případně nějaký problém?

Já to naopak beru jako velkou výhodu. Holky mají odehráno už spoustu zápasů, a proto mi mohou poradit, co a jak zlepšit. Naše parta drží při sobě. Od začátku se mi holky snaží pomáhat i radit. Pochvala od nich přichází i za dílčí pokroky. A toho si nesmírně vážím. Cítím se mezi nimi velmi dobře.

Fotbal, florbal, to už víme. Ale co další sporty?

Žádný další sport za klub už nehraji. Ale jinak mě baví většina kolektivních a míčových sportů. Co bych si určitě alespoň jednou ve svém životě chtěla zkusit, je chytat v hokejové brance (úsměv).

