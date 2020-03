O co přesně šlo? „Dnešní situace ohledně výskytu koronaviru v České republice nám bohužel nedovolí trénovat na vnitřních a vnějších sportovištích, jak jsme byli v předchozích dnech či týdnech zvyklí. Stále je ale důležité se nadále hýbat a sportovat, aby člověk přispěl ke svému fyzickému i duševnímu zdraví. Proto společně s Klatovským deníkem spouštíme projekt inspirovaný Českých florbalem, díky kterému se můžete nejenom hýbat a trénovat, ale zároveň také vyhrát nějakou cenu. Ukažte pomocí fotek nebo videí, jak trénujete doma vy a inspirujte tím nás i ostatní,“ popsali jednoduchá pravidla soutěže členové vedení Sport Clubu Klatovy.

A pět z vás, našich milých čtenářů, se do soutěže skutečně zapojilo. A na vás je teď také zvolit, které video je nejlepší a kdo vyhraje zajímavé ceny, které do soutěže věnoval právě florbalový oddíl Sport Clubu Klatovy. Hlasovat můžete až do neděle 5. dubna do 20.00 hodin.