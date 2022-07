Fighterka Strnadová zdolala světovou jedničku, v Birminghamu je v semifinále!

Klatovská rodačka a kickboxerka Klára Strnadová ve středu porazila ve čtvrtfinále Světových her v americkém Birminghamu v disciplíně K1 své váhové kategorie do 52 kg světovou jedničku Moniku Chochlíkovou ze Slovenska o jediný bod a raduje se z postupu do semifinále.

Klára Strnadová porazila Moniku Chochlíkovou. | Foto: facebook TKBC Praha