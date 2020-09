Drobná blondýnka s duší válečníka nakonec ve své kategorii do 52 kg vybojovala titul mistryně České republiky. A její pocity? „Jsou skvělé. Je to takové moje osobní vítězství sama nad sebou,“ byla spokojená.

Ve finálovém boji ale mladou fighterku rozhodně nečekalo nic jednoduchého. V cestě totiž stála Erika Stanoeva, ranařka z klubu BFC Liberec, původem z Bulharska. „Zápasila jsem po dlouhé době. Od té situace s koronavirem jsem vlastně žádný zápas neměla, takže jsem byla trochu víc nervózní než obvykle. Zápas jsem si ale užila a myslím si, že i fyzicky jsem ho zvládla dobře. Soupeřka byla velmi zkušená, a proto jsem v žádném případě nechtěla nic podcenit. Výhodou na mé straně byla výšková převaha, kterou jsem nakonec využila, a soupeřku se mi podařilo porazit na body,“ popsala průběh titulové bitvy 25letá žena.

Byť pandemie koronaviru odkládala jeden závod za druhým, Klára Strnadová se udržovala v kondici pořád. Na národní šampionát tedy byla připravena. „Trénuji průběžně celý rok, takže jsem pro mistrovství spíš už jen zlepšovala techniku a snažila se nabrat více síly, jelikož jsem se do váhy 52 kg musela dojídat,“ prozradila.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

K získání zlaté medaile rodilé Klatovance žijící v Plzni pomohla i znalost soupeřky. „S Erikou jsem již jednou zápasila, takže jsem věděla, jakým stylem ona bojuje a co mám od zápasu a od ní očekávat,“ svěřila se Deníku.

Jelikož Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje omezila vzhledem k velkému počtu závodníků na MČR přístup pro veřejnost, organizátoři se alespoň narychlo domluvili s televizní stanicí Sport 5, která zápasy živě přenášela. „I tak ale byla atmosféra na soutěži suprová. Člověk tam potká spoustu známých lidí, se kterými se vídáme třeba jen na soustředění. Všichni jsme si zápasy užili,“ pokračovala Strnadová. „A to, že MČR vysílala televize? Ani jsem to moc nevnímala. Snažila jsem se na to nemyslet, a tím pádem se při zápase zbytečně nestresovat,“ líčila.

A co dalšího sympatickou bojovnici čeká? „Zatím vůbec nevím, jelikož situace ve světě je pořád poměrně komplikovaná. Uvidíme,“ doplnila na závěr rozhovoru.