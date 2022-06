Nejúspěšnější z tohoto tria byla Karolína Machová, která nejprve v hodu oštěpem obsadila výkonem 40,60 metru solidní desátou příčku. „Oštěp je velmi technicky náročná disciplína, a i nejmenší detaily zde mohou rozhodovat. Káje se bohužel ani jeden ze tří pokusů nepodařil podle svých představ, o to více jí mrzelo, že bronzová medaile se brala za výkon, který již Kája v letošní sezóně hodila,“ uvedl trenér dorosteneckých kategorií Atletiky Klatovy Lukáš Bešta.

I tento nezdar ale mohl nejlepší sportovkyni okresu Klatovy v kategorii mládež za rok 2021 namotivovat k tomu, že ze závodu ve vrhu koulí, který se konal druhý den, vybojovala fantastickou stříbrnou medaili mezi dorostenkami.

Tři kilogramy vážící náčiní poslala nejdále hned v první sérii, a to do vzdálenosti 14,50 metru. „Tento výkon dával velkou naději na medaili, neboť se jednalo o Káji osobní rekord a sama věděla, že v letošní sezoně dále vrhla pouze vládkyně mládežnické koule posledních let a letošní lídryně evropských tabulek Martina Mazurová, která celou soutěž vyhrála v rekordu mistrovství výkonem 17,02 metru,“ poznamenal Bešta.

„Kája se v dalších pokusech snažila ještě zlepšit, ale po tak skvělém prvním pokusu bylo obtížné se zkoncentrovat a vyladit optimálně techniku. Nakonec byl ale boj o stříbro velmi dramatický, jelikož v poslední šesté sérii se vzepjala k osobnímu rekordu do té doby třetí Žaneta Pivcová, pro niž naneštěstí dopadla koule do vzdálenosti 14,49 metrů, a Kája se tak mohla začít radovat ze zisku stříbrné medaile,“ těšilo klatovského trenéra.

V Ostravě se dále v krásných barvách Atletiky Klatovy představila Štěpánka Hanušová v běhu na 1500 metrů mezi dorostenkami, v němž vylepšila své umístění z předchozího mistrovství na hezkou osmou pozici v čase 5:01,67 minuty. „Tento výsledek všichni bereme všemi deseti, neboť posledních čtrnáct dnů před šampionátem Štěpku bolel kotník a byla ráda, že může vůbec chodit,“ vysvětlil Lukáš Bešta. „Ale ukázalo se, že příprava na tuto sezonu byla tak kvalitní, že ani čtrnáctidenní výpadek bez běhání nemůže Štěpku zastavit,“ radoval se pyšný trenér.

Sprinter Chroust přepisoval oddílové tabulky

Pánskou sekci již tak velmi úspěšné klatovské atletiky hájil Vojtěch Chroust na nejkratších sprinterských distancích. Nejprve se svalnatý sportovec představil na 100metrovém sprintu. „O něm bych ovšem raději pomlčel, jelikož čas a výsledné pořadí bych si musel vymyslet, protože ve výsledcích svítí DQ (diskvalifikace). Vojta věděl, že na postup do finále si bude muset značně vylepšit osobní rekord, a proto se pokusil o perfektní start s vyběhnutím přesně do výstřelu, což se mu stalo osudovým,“ smutnil klatovský trenér Lukáš Bešta.

Možná i tato negativní zkušenost Chrousta nakopla druhý den k tomu, aby ukázal soupeřům v běhu na 200 metrů, že je skutečným rychlíkem. „O tom, že si Vojta zaběhne osobák, jsem nepochyboval, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že ho zlepší o více než 0,6 desetin na čas 22,15 sekundy, což je nový klatovský oddílový dorostenecký rekord a dá se považovat i za absolutní oddílový rekord mezi muži měřený elektrickou časomírou,“ pochvaloval si Bešta.

„Tento čas rovněž znamenal, že se Vojta zařadil i mezi kandidáty na některý z cenných kovů, ale rozdíly mezi soupeři byly naprosto minimální a šlo jen o to, komu to ve finále nejvíce sedne. Bohužel v tropickém odpoledni se Vojta trochu „uvařil“ a ve finále to znamenalo krásné šesté místo,“ doplnil k představení Chrousta trenér Atletiky Klatovy.

Klatovská výprava v Ostravě - zleva Štěpánka Hanušová, Karolína Machová a Vojtěch Chroust. Na snímku dole je trenér Lukáš Bešta.Zdroj: Atletika Klatovy

A závěrem ještě počínání svých svěřenců bilancoval. „Celé mistrovství považuji za velmi vydařené, jelikož čtyřmi umístěními v TOP desítce v České republice a jednou stříbrnou medailí se nemůže pochlubit příliš mnoho atletických oddílů podobného rozsahu členské základny. Nezbývá než všem poděkovat za předvedené výkony a popřát jim mnoho sil do dalšího trénování a mnoho vylepšených osobáků a umístění na celonárodních akcích,“ dodal Bešta.

Nutno ještě zmínit, že v běhu na 3000 metrů se dařilo také zástupkyni z klubu TJ Sušice. Eliška Hostková totiž na této distanci vybojovala stříbrnou medaili mezi juniorkami. I jí patří velká gratulace a slova uznání.

