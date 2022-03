„Dlouhá prodleva mezi startovním povelem pozor a výstřelem na klidu moc nepřidala, což vyústilo v nepatrně horší reakci na startu,“ zmínil jeden z trenérů klatovské atletické mládeže Lukáš Bešta s tím, že Hozmanová z bloků vybíhala až jako poslední. Přesto zabrala a ukořistila cenný kov bronzového lesku.

Kristýna Hozmanová (vpravo) - čerstvá mistryně republiky v kategorii starších žákyň v běhu na 150 metrů a bronzová medailistka v běhu na 60 metrů.Zdroj: Lukáš Bešta

V podání Kristýny Hozmanové to však ve stověžaté matičce měst nebylo všechno. Následoval totiž boj o medaili v další sprinterské disciplíně – tentokrát v běhu na 150 metrů. V rozběhu opět zaznamenala nový osobní rekord (18,82 sekundy) a s přehledem postoupila do finále. A pak to přišlo: Právě tam Hozmanová dráhou prolétla jako šíp vystřelený statečnou Katniss Everdeenovou, dívkou v plamenech z filmu Hunger Games.

Díky výkonu 18,63 sekundy si vytvořila nejen další osobní rekord, ale zaběhla rovněž nejrychlejší český čas letošní sezony. Své největší soupeřky pokořila o dvě a čtyři setiny a mohla se radovat ze zisku zlaté medaile.

„Tento čas je zároveň novým absolutním rekordem klatovského oddílu, který byl překonán téměř a půl vteřiny,“ připomněl Lukáš Bešta a pak chrlil superlativy. „Obrovská gratulace! Jsem moc hrdý na to, jak v tréninku i závodě Kristý umí zamakat, i když je to občas přes spoustu odmluv,“ pousmál se.

Hozmanová triumfem navázala na loňské první místo Karolíny Machové ve vrhu koulí a potvrdila, že také v malém městě jakou jsou Klatovy, mohou vyrůstat mistryně republiky. Kromě dvojnásobné medailistky na republikovém mistrovství reprezentovali klatovský oddíl ještě další dva závodníci – Jan Kuchař a Dáša Řezáčová. „Letošní účast klatovských závodníků na MČR staršího žactva byla největší minimálně za posledních deset let,“ kvitoval Bešta.

Z archivu Atletiky Klatovy.Zdroj: Lukáš Bešta

Jan Kuchař vyběhl do závodu na 300 metrů v nepříliš ideálním stavu. Přes mírné nachlazení a ucpaný nos ale nezklamal a v neskutečně nadupané konkurenci obsadil 17. místo (40,15 sekundy). „Finišoval přitom pouze patnáct setin za svým osobním rekordem,“ měl radost trenér klatovských atletů.

Řezáčová západočeský klub pro změnu reprezentovala v dálce. Její nejdelší pokus 491 cm stačil na šestnáctou příčku.

„Potenciál Dáši byl bezpochyby na výkon okolo 530 cm, ale vzhledem k tomu, že jí v posledních dvou týdnech zlobila zablokovaná záda, tak se s tím poprala statečně,“ povzbudil Lukáš Bešta svou mladou svěřenkyni, která si stejně jako Kuchař odbyla premiéru na největší tuzemské akci.

Republikový šampionát dorostu

O týden dříve se uskutečnilo také mistrovství České republiky v kategorii dorostu, které hostila Ostrava. Karolína Machová, loňské žákovská mistryně republiky, závodila ve vrhu koulí.

Měla sice ambice na medaili, ale i kvůli zdravotním patáliím v předchozích týdnech i problémech přímo v hale placka nakonec neklapla. „Výsledek bylo finále a pěkné 6. místo,“ zůstával spokojený trenér Bešta.

Ve třech disciplínách bojoval Vojtěch Chroust. V běhu na 400 metrů sice nepostoupil do finále, ale vylepšil si své dosavadní maximum a v oddílových tabulkách se díky svému času 51,36 sekundy vyšvihl na druhé místo. Ve skoku vysokém poté Chroust obsadil 14. místo (178 cm) a stejného výsledku dosáhl také v běhu na 200 metrů, kde byl původně sice náhradníkem, ale díky tomu, že se několik závodníků odhlásilo, startoval i v této disciplíně.

Takové štěstí naopak neměla Štěpánka Hanušová, která do Ostravy jela jako první náhradnice. Do soutěže v běhu na 1500 metrů se ale nakonec nedostala.

„K naší smůle se v průběhu závodů žádná z mílařek neodhlásila a Štěpce tak zůstala bohužel pouze role pozorovatele a fanouška. Věřím, že jí i tato nepříjemná zkušenost nakopne k ještě většímu úsilí v trénincích a na venkovním mistrovství se s přehledem dostane do závodního pole,“ přeje si Lukáš Bešta, trenér klatovské atletické mládeže.

