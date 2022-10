„Pro Tobiase byl postup mezi elitní kladiváře už sám o sobě úspěchem, když se po ročním trénování pod vedením nejzkušenějšího a nejúspěšnějšího kladiváře z Klatov Arnošta Boldana propracoval v letošních tabulkách na desáté místo. Toto umístění dávalo naději na postup do finále, ale od samého začátku bylo jasné, že na finále bude třeba hodit kladivo na hranici osobního rekordu,“ byli si vědomi trenéři Václav Šelmát s Lukášem Beštou.

Proto dostal Tobias Pour jasné instrukce od svého otce, také výborného kladiváře, že musí od samého začátku házet ze dvou otoček, tedy na maximum, a s tím, že žádný zajišťovák nepomůže. Mladý klatovský atlet se snažil, co mu síly stačily, v těžkých podmínkách hodil nejdále (ve druhém pokusu) do vzdálenosti 35,13 metru, ale to na postup mezi finálovou osmičku nestačilo. „Tobias se svým výkonem spokojený nebyl, ale celým obtížným závodem – počasím i psychickým vypětím – získal cenné zkušenosti, které určitě zúročí v příští sezoně,“ tvrdili jeho trenéři z oddílu Atletika Klatovy.

Jako druhá z reprezentantů oddílu z města karafiátů šla do boje Kristýna Hozmanová. Přestože nezávodila ve svých doposud nejsilnějších disciplínách (v bězích na 60 a 150 metrů) a přeorientovala se po dlouhodobém zranění zadního stehenního svalu na delší distanci 300 metrů, tak její nominační čas naznačoval minimálně postup do finále. A to se potvrdilo. Naděje klatovské atletiky ve svém třetím rozběhu neměla konkurenci, zaběhla osobní rekord 40,41 sekundy a postoupila do bojů o zlato. „Ve finále byla taktika jasná – rozeběhnout závod velmi svižně, uvolněně proběhnout zatáčku a na stovce zatáhnout, jak to jen půjde,“ prozradil trenér atletky Hozmanové Lukáš Bešta.

Klatovská atletka Kristýna Hozmanová (uprostřed) vyhrála na MČR žactva v Jablonci sprint na 300 metrů.Zdroj: Lukáš Bešta

A přesně to byla cesta k jejímu vítězství. Hozmanová dokázala na poslední stovce opticky neuvěřitelně zrychlit, čímž největší favoritku soutěže Johanu Šafářovou z Olomouce jednoznačně předběhla o bezmála půl vteřiny a výsledným časem 39,67 sekundy (dalším osobním maximem) si zajistila zisk zlaté medaile a vytvořila nejrychlejší čas na 300 metrů starších žákyň v celorepublikových letošních tabulkách.

Mimo jiné je tento výkon i novým krajským oddílovým rekordem starších žákyň a oddílovým klatovským rekordem napříč všemi ženskými kategoriemi. „Podle tréninků jsem Kristýně věřil, že čas okolo čtyřiceti sekund není nereálný, ale byl jsem překvapen a velmi potěšen, že v tak chladném počasí a po půl ročních peripetiích s úponem zadního stehenního svalu dokázala stlačit svůj čas tak hluboko. Je až neuvěřitelné, že závod na třístovce během víkendu byl teprve třetím, respektive čtvrtým během na této distanci v její kariéře,“ žasl Bešta.

