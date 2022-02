FOTO: Optici porazili Svéradice. Soupeř? Bojovný a silový, chválil Kalivoda

Fotbal

Zimní příprava – sobota 14.00: SK Klatovy 1898 – TJ Osek (UMT Klatovy). 1. kolo poháru PKFS – sobota 12.00: TJ Sušice – Mrákov (UMT Sušice), 14.30: Postřekov – TJ Sokol Mochtín, 17.00: FK Horažďovice – FK Okula Nýrsko (UMT Sušice), neděle 16.00: TJ Měcholupy – SK Slavia Vejprnice (UMT Klatovy), 17.00: Slovan Plzeň – FK Svéradice (UMT Vejprnice).

Lední hokej

2. liga, skupina Jih – sobota 17.30: SHC Klatovy – HC Tábor. Krajská liga, čtvrtfinále play-off – neděle 17.30: HC Klatovy B – HC Baník Sokolov B. Přebor DUDÁK - sobota 15.15: Sokol Katovice – TJ Start Luby (zimní stadion Strakonice), neděle 14.30: TJ Drahonice – TJ Sušice (ZS Strakonice).

Šumavská liga amatérského hokeje – sobota 13.30: AHC Vačice – HC Poběžovice, neděle 11.30: HC Vizi Auto – HC 2009 Nýrsko, 13.10: HC Čápi – HC Tango Klatovy, 20.00: HC Marsy Klatovy – HC Tomahawk (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech).

Regionální liga juniorů (nadstavba) – pátek 19.00: HC Plzeň 1929 B – HC Klatovy, neděle 17.00: HC Energie Karlovy Vary B – HC Klatovy. Liga dorostu – sobota 10.45: HC Klatovy – SK Černošice. Liga mladších žáků D – sobota 10.15: TJ Sušice – HC Střelci Jindřichův Hradec.

Volejbal

2. liga žen, skupina A – sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Plzeň B – SK Volejbal Klatovy. Krajský přebor žen I. třídy – sobota 11.00 a 15.00: SK Volejbal Klatovy B – VK Rokycany.

Florbal

2. liga žen Plzeňského a Karlovarského kraje – neděle 10.10: FBC Rokycany – Sport Club Klatovy, 13.40: Florbal Sokolov – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají ve sportovní hale ZŠ Čapkova v Klatovech).

Přebor starších žáků – sobota 10.00: FBC Plzeň blue – Sport Club Klatovy, 11.00: Sport Club Klatovy B – FBC Plzeň blue, 11.30: Sport Club Klatovy – Go-Go Horšovský Týn, 12.00: Sport Club Klatovy B – TJ Sokol 1. FBC Toužim, 13.00: Sport Club Klatovy – Sport Club Klatovy B, 14.00: Go-Go Horšovský Týn – Sport Club Klatovy B, 14.30: TJ Sokol 1. FBC Toužim – Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají v hale 14. ZŠ v Plzni).

Basketbal

2. liga mužů, skupina A – neděle 15.00: Sluneta USK Ústí nad Labem – BK Klatovy. Celostátní liga kadetek U17 – sobota 19.30: DBaK – BK Klatovy.

Stolní tenis

3. liga mužů, skupina A – sobota 17.00: SKUŘ Plzeň – KST Klatovy, neděle 10.00: Union Plzeň B – KST Klatovy. 1. liga žen, skupina A – sobota 10.00: KST Klatovy - TTC Elizza Praha, 16.30: KST Klatovy – TJ AVIA Čakovice. Divize mužů – sobota 8.00: KOC Sušice – TJ Sokol Břasy, 13.00: KOC Sušice – TJ Sokol Horní Bělá.

Kr. přebor I. třídy, skupina A – sobota 9.00: TJ Sokol Kdyně – KST Klatovy B, 10.30: TJ Sokol Horažďovice – KOC Sušice B, 14.00: SK Jiskra Domažlice – KST Klatovy B. Kr. přebor 2. třídy, skupina A – sobota 8.00: TJ Sokol Horažďovice B – TJ Dobřany C, 9.00: TJ Sokol Domažlice B – KOC Sušice C, TJ Slavoj Stod C – KST Klatovy C, 13.00: TJ Sokol Horažďovice B – TJ Sokol Staňkov, 14.00: TJ Slavoj Stod C – KOC Sušice C, TJ Sokol Domažlice B – KST Klatovy C.

Běh, běžecký sport

Zimní Řakom – sobota 10.00: Agilní TJ Sokol Dolany v čele s hlavním organizátorem Karlem Voráčkem v sobotu pořádají závod Zimní Řakom, který je druhým dílem 3. ročníku Zimní běžecké ligy v Dolanech u Klatov. Běží se pět kilometrů po polní cestě i silnici do Řakomi a zpátky. Prezentace závodníků je od 9 do 9. 45 hodin v sále hostince na návsi.

