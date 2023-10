Famózní úspěch. Volejbalistky postoupily mezi sedmičku nejlepších českých týmů

/VOLEJBAL/ Po úspěšně odehrané kvalifikaci Českého poháru do šestnácti let na konci září, kdy se klatovským volejbalistkám podařilo vybojovat vynikající druhé místo a postoupily do druhého výkonnostního koše, pokračovaly o uplynulém víkendu dalším kolem v Příbrami.

Klatovské volejbalistky postoupily mezi sedmičku nejlepších českých týmů. | Foto: Luboš Nový