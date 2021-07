FIBA U18 Women's Challenger aneb evropský basketbal míří znovu do Klatov

Po dvou letech, kdy se v Klatovech uskutečnilo ostře sledované mistrovství Evropy basketbalistek do dvaceti let, se největší okresní město stane opět dějištěm kvalitního evropského basketbalu.

Snímky z ME basketbalistek dívek do 20 let v Klatovech v roce 2019. | Foto: Deník/Martin Mangl

Od 27. července do 1. srpna totiž budou Klatovy hostit prestižní turnaj FIBA U18 Women's Challenger, tedy střetnutí národních týmů basketbalistek do 18 let. „Většina z basketbalových příznivců má ještě v živé paměti setkání nejlepších evropských basketbalistek do dvaceti let v Klatovech v rámci mistrovství Evropy v roce 2019. A pak málokdo čekal, že podobné akce minimálně na dva roky díky koronavirové pandemii zmizí ze sportovních kalendářů," uvedl v tiskové zprávě Stanislav Křiváček, předseda výboru oddílu BK Klatovy. Zdroj: FIBA U18 Womens European Challenger „V letošním roce se většina mezinárodních sportovních federací rozhodla mládežnické kontinentální šampionáty buď nepořádat vůbec, nebo jako v případě FIBA změnit formát a umožnit mezinárodní konfrontaci těch nejlepších. Díky tomu budeme mít opět v Klatovech šanci uvidět kvalitní basketbalový turnaj – tentokráte FIBA U18 Women's Challenger," pokračoval. V Klatovech se představí šest družstev – Česká republika, Irsko, Litva, Maďarsko, Srbsko a Turecko. „Tyto týmy mezi sebou odehrají v pěti dnech celkem patnáct zápasů, a to v hale ZŠ Čapkova," potvrdil Stanislav Křiváček. Češky zahájí svou pouť za turnajovým prvenstvím v úterý 27. července soubojem s výběrem Srbska. Tento zápas se hraje v 19.30 hodin. FIBA U18 Women's Challenger 27. července (úterý) - 13.30: Maďarsko – Turecko, 16.30: Irsko – Litva, 19.30: Srbsko – Česko. 28. července (středa) - 13.30: Turecko – Irsko, 16.30: Litva – Srbsko, 19.30: Česko – Maďarsko. 29. července (čtvrtek) - 13.30: Turecko – Litva, 16.30: Maďarsko – Srbsko, 19.30: Irsko – Česko. 31. července (sobota) - 13.30: Litva – Maďarsko, 16.30: Srbsko – Irsko, 19.30: Česko – Turecko. 1. srpna (neděle) - 11.30: Irsko – Maďarsko, 14.30: Turecko – Srbsko, 17.30: Česko – Litva.