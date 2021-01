Tentokrát však šumavský borec nebojoval v barvách ed System Bauer Teamu, ale běžel premiérově za Vltava Fund Ski Team, kam po loňské sezoně „přestoupil“. A na úvod sezony si Šrail nevedl vůbec špatně. Ve velké konkurenci elitních laufařů nakonec obsadil solidní 38. místo. Do cíle doběhl jako třetí nejlepší Čech.

Celkové umístění ale mohlo být daleko lepší. To by však Šraila na trati nesměla zradit zlomená hůlka, s níž ´odjel´ celé první stoupání náročného závodu. „Mrzí mě to, byla to moje chyba, že jsem hůlku zlomil. Tři až čtyři kilometry jsem se nemohl pořádně odrazit a hodně ztratil,“ litoval Šrail. „Pak jsem ale dostal novou hůlku a začala stíhací jízda. Jsem rád, že jsem se alespoň posunul tam, kde jsem nakonec skončil,“ pokračoval.

Celkově by se ale Šrail k závodu už vracet nechtěl. Důvod? Zima, ve které by se dle stanov FIS (Mezinárodní lyžařská federace) už nemělo závodit, a také řada nepříjemných zranění kolegů a kolegyň.

„Na tento závod bych nejradši úplně zapomněl. Na startu bylo mínus 23 stupňů, což by podle regulí FIS mělo být znamení k odložení. Tohle pořadatelé z Vismy trošku podcenili a nezvládli. Někteří závodníci skončili se zraněnými prsty na nohou, na rukách, měli šílené omrzliny na stehnech. Špatně skončil třeba můj bývalý kolega z ed System Bauer Teamu Alexis Jeannerod. Doufám, že se z toho všichni co nejdříve dostanou. Je ale jasné, že u některých to bude chvíli trvat,“ dodal Šrail s tím, že on sám měl velké štěstí a skončil pouze s menšími omrzlinami na nose.

LA DIAGONELA (65 km, Sv. Mořic, Švýcarsko)

Muži: 1. Kardin (Švédsko, Team Ragde Eiendom, 2:43:49,4), 2. Nygaard (Norsko, Team Ragde Eiendom, 2:47:43,6), 3. Eliassen (Norsko, Team Ragde Eiendom, 2:47:43,9),… 32. Pliska (ČR, Silvini Madshus Team, 2:57:31,6),…37. Štoček (ČR, Vltava Fund Ski Team, 3:01:24,5), 38. Šrail (ČR, Vltava Fund Ski Team, 3:03:42,1), 39. Sedláček (ČR, Silvini Madshus Team, 3:03:50,0). Ženy: 1. Larssonová (Švédsko, Team Ramudden, 3:19:49,8), 2. Korsgrenová (Švédsko, Team Ramudden, 3:23:21,4), 3. Fletenová (Norsko, Team Koteng, 3:23:25,7),… 5. Smutná (ČR, ed System Bauer Team, 3:29:22,0),… 14. Grohová (ČR, Silvini Madshus Team, 3:39:37,0),… 20. Karásková Erbenová (ČR, Silvini Madshus Team, 3:57:06,6),… 22. Hujerová (ČR, Slavia Pojišťovna Sport Team, 4:00:27,0), 23. Blažková (ČR, Silvini Madshus Team, 4:05:13,5).

Následující program - 23. ledna 2021: Toblach – Cortina (Itálie, 42 km), 31. ledna 2021: Marcialonga (Itálie, 70 km), 14. února 2021: Jizerská padesátka (ČR, 50 km), 7. března 2021: Vasův běh (Švédsko, 90 km), 20. března 2021: Birkebeinerrennet (Norsko, 54 km), 27. března 2021: Årefjällsloppet (Švédsko, 100 km), 10. dubna 2021: Reistadlopet (Norsko, 50 km), 17. dubna 2021: Ylläs-Levi (Finsko, 70 km).