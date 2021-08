Ačkoliv Vladislav Galuška už dávno neprohání nejlepší světové závodníky, pozorní diváci si jej mohli všimnout na letošních olympijských hrách v japonském Tokiu. I když poněkud jinak…

Galuška totiž vlastní firmu, která zaměstnává přibližně pětadvacet lidí, a zabývá se výrobou lodí, pádel nebo třeba helem pro kanoistiku. Společníkem úspěšné firmy je manželka Anna, která je na oko neviditelným, zato velmi důležitým článkem pro plynulý chod podniku.

Vladislav Galuška s rodinou.Zdroj: archiv Vladislava Galušky

„Ono by to bez ní totiž moc neklapalo. Já ve firmě funguji něco jako bezstarostný vizionář a ona je ta důležitá neviditelná, co se stará o to, aby všechno klapalo,“ tvrdí Galuška a svou životní lásku, se kterou je už tři desítky let, chválí dál: „Stará se o to, aby nepřicházely chyby, aby byly dobře nastavené ceny a papírově vše sedělo. A většinou vyřizuje i nepříjemné věci se zákazníky."

To, že je vodáckým fanatikem, považuje Galuška ve své práci jako klíč úspěchu. „Řekl bych, že to je největší přednost. Znám nároky světových závodníků, jejich styl pádlování, jejich trenéry i je samotné,“ říká Galuška.

Osm finalistů na loďce od Galasportu

A tak není divu, že v olympijské finálové desítce mužské kategorii kajak bylo hned osm lodí právě z Tedražic, kde Galuškova firma sídlí. „V ženách to pak byl podobný počet,“ doplnil. „V kanoích jsme zase v Tokiu měli pouze tři lodě, ale z toho dvě byly na bedně,“ pokračoval.

Zajímavostí je, že i když světová špička využívá lodě značky Galasport, Jiří Prskavec, český zlaťák z letošních olympijských her, nikoliv. „Jířa (Prskavec) má už od dětství dobrý vztah s výrobcem ze Slovenska. Známe se dobře, s jeho taťkou jsem celá léta závodil, ale nejsem z těch lidí, kdo by přetahoval hvězdy konkurenci,“ vysvětluje svůj postoj.

Vladislav Galuška s dcerami Bárou (vlevo) a Karolínou.Zdroj: archiv Vladislava Galušky

Na nejvyšší úrovni ve výrobě vodáckých potřeb se Galuškova firma přetahuje právě s jednou slovenskou firmou. „V poslední době se ale hodně snaží proniknout i Portugalci, Italové, Němci, Francouzi, Poláci a existuje také pár českých firmiček. Ti všichni dovedou vyrobit také pěkné věci, a člověk tak musí být neustále ve střehu,“ uvědomuje si Vladislav Galuška, jehož firma se specializuje především na výrobu lodí a pádel.

„I když se zdá, že kanoistika je sport hodně okrajový, ve světě se pohybuje vodáků možná jako na sněhu lyžařů. Každý k tomu, aby se alespoň jednou ročně svezl na vodě, potřebuje pádlo. My vyrábíme pádla všeho druhu. Na řeky, jezera, moře, kanupolo, rodeo, rafty, slalom, sjezd, maratony, extrémní divokou vodu, paddle boardy i pro handicapované. Kdysi jsme vyráběli pro některé z těchto odvětví i lodě, ale nebavilo nás mít tak široký záběr,“ svěřil se trenér mladých vodáků.

Vladislav Galuška dává cenné rady svým svěřencům.Zdroj: archiv Vladislava Galušky

„Takže jsme se domluvili na tom, že jachty, sjezdové a rodeové či mořské lodě vypustíme z výrobního programu a pořádně se pustíme do toho, k čemu máme nejblíže a čemu nejvíce rozumíme. A to je olympijský sport, slalom na divoké vodě. To, že vyrobíme okolo tisícovky karbonových lodí ročně, nám úplně stačí a v dnešní poblázněné době už ani o ničem jiném nepřemýšlím, i když by možností se rozvíjet bylo spousty,“ ví Galuška.

Podpora rodiny a tým spolupracovníků

A jak vůbec vnímá to, že zrovna jeho lodě používají vodáci světové úrovně? „No… to vlastně ani nechápu. Nic výjimečného na sobě (nás) nevidím. Prostě roky vývoje, práce, cestování a stálé řešení nějakých problémů. K tomu hodně životního štěstí a velké pochopení rodiny. A také super tým mých nejbližších spolupracovníků. Bez spousty kvalitních zaměstnanců v naší firmě bychom tento rozhovor asi nikdy nevedli,“ říká Vladislav Galuška s pokorou.

Může se zdát, že firma Galasport s přispěním zkušeností samotného Galušky nemá žádnou práci a úspěchy se dostavují okamžitě. To je ale omyl. Třeba takové testování lodí je celkem náročným procesem a během na dlouhou trať.

„V našem případě je to dlouhodobá záležitost. Pokaždé je to tak, že nějaký super světový závodník přijde s nějakou myšlenkou a tu, když vezmeme jako smysluplnou, zhmotníme. Ty nové věci pak pár nejlepších na světě testuje. Konkurence to často dělá tak, že o novém modelu začne mluvit a prezentovat ho ve chvíli, kdy ho začne designovat nebo ukáže světu první testovací kousek. U nás spatří závodník nový model lodi leckdy půl roku poté, co ho poprvé položíme na vodu. Pamatuji, že mistr světa Francouz Boris Neveu, odjel mistrovství světa v Brazílii na prototypu a ten byl označen jako jiná loď, aby se o vývoji nevědělo. Teprve po tomto mistrovství řekl, že je spokojen a dává výrobě zelenou,“ vzpomíná Galuška, jehož život je zkrátka jedna velká vodní party. V osobním i pracovním životě.

Vladislav Galuška s dcerou…Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Zatímco závodit a trénovat bylo čistě na jeho vůli, založit si specializovanou firmu byl díl povedené náhody a neústupného výrobce pádel ze sousedního Německa. „Jak mě napadlo založit si firmu se zaměřením na vodácký sport? Mě to vlastně nenapadlo, já jsem musel. V době, kdy jsem se na přelomu 80. a 90. let dostal do seniorské reprezentace, mi taťka dal 100 marek, abych si konečně koupil pořádné pádlo v Německu. A mně hned během prvního tréninku na několika místech popraskalo. Výrobce se vyjádřil, že je to moje chyba a tátu jsem se neodvážil požádat o jeho další výplatu. A tak jsem si pádlo zkusil vyrobit sám,“ usmívá se.

Vladislav Galuška v dílně své firmy.Zdroj: archiv Vladislava Galušky

„Nečekal jsem žádný zázrak, ale lidi kolem mě výsledek zaujal natolik, že jsem si při ČVUT stavební začal přivydělávat. Díky tomu, že jsem něco málo ve škole pochytil z mechaniky, celkem rychle jsem se trefil do toho, co konstrukce potřebuje, aby pádlo chvilku vydrželo. Pozdější výroba lodí byla logickým vývojem. Tak místo baráků dnes holt stavím lodě,“ dodává Vladislav Galuška.