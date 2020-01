Mezi muži nasbíral absolutně nejvíce bodů klatovský Jakub Jelínek, kterému k prvenství stačilo devět závodů. Je však nutno dodat, že o svém vítězství Jelínek rozhodl až v závěrečném díle seriálu, a to ve Vánočním běhu pod Černou věží. Druhý Petr Urban z JSDH Chudenic ztratil na celkového vítěze pouze třináct bodů, ale k zisku stříbrné medaile potřeboval o tři závody více. Bronzový pohár putuje do rukou nestárnoucího Aloise Šatra z Velkých Hydčic, který se stal celkovým vítězem v kategorii mužů nad 60 let.

Ženám v roce 2019 kralovala opět švihovská Marie Spasová, druhé místo obsadila Lucie Bořánková z Nýrska, třetí skončila Radka Ouřadová z Atletiky Klatovy.

Celkem bylo v pořadí Ešus ligy hodnoceno 59 žen a 115 mužů, přičemž ženám se započítávaly výsledky z deseti nejlepších závodů, mužům pouze z devíti. Jediným běžcem, který se zúčastnil všech závodů roku, byl Přemysl Koranda (Atletika Klatovy), jenž obsadil třetí místo mezi muži do 39 let, absolutně skončil pátý.

Slavnostní vyhlášení 35. ročníku Ešus ligy proběhne 24. ledna o šesti hodin odpoledne v klatovské restauraci Pod Hůrkou. Kompletní výsledky najdete na webu www.esusliga.webnode.cz.

EŠUS LIGA 2019

Muži – absolutní pořadí: 1. Jakub Jelínek (Atletika Klatovy, 427 bodů), 2. Petr Urban (JSDH Chudenice, 414 bodů), 3. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 380 bodů), muži do 39 let: 1. Jakub Jelínek (Atletika Klatovy, 427 bodů), 2. Petr Urban (JSDH Chudenice, 414 bodů), 3. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 374 bodů), muži od 40 do 49 let: 1. Miroslav Bořánek (Nýrsko, 356 bodů), 2. Pavel Jílek (Cyklo Malát Klatovy, 354 bodů), 3. Marek Svítil (Tatran Železná Ruda, 131 bodů), muži od 50 do 59 let: 1. Josef Boček (Sokol Dolany, 376 bodů), 2. Karel Voráček (Sokol Dolany, 344 bodů), 3. František Kukaň (Gama Železná Ruda, 309 bodů), muži nad 60 let: 1. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 380 bodů), 2. Petr Molčan (Sokol Dolany, 313 bodů), 3. Zdeněk Rus (Nýrsko, 295 závodů). Ženy – absolutní pořadí: 1. Marie Spasová (Švihov, 485 bodů), 2. Lucie Bořánková (Nýrsko, 441 bodů), 3. Radka Ouřadová (Atletika Klatovy, 413 bodů), ženy do 34 let: 1. Hana Hanzlíková (Eaglovice team, 386 bodů), 2. Martina Jandová (Atletika Klatovy, 303 bodů), 3. Iveta Špererová (Atletika Klatovy, 209 bodů), ženy nad 35 let: 1. Marie Spasová (Švihov, 485 bodů), 2. Lucie Bořánková (Nýrsko, 441 bodů), 3. Radka Ouřadová (Atletika Klatovy, 413 bodů).