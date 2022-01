„Závodů Ešus ligy se účastním vždy velice rád, protože se na nich setkávají báječní lidé z řad běžců i pořadatelů a každý závod má jedinečnou, přátelskou, skoro bych se nebál říct i nepopsatelnou atmosféru,“ usmívá se Vojtěch Koželuh, jenž se kromě atletiky a běhu věnuje také fotbalu…

Vojtěch Koželuh v akci.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Potěšila ho mimo jiné i účast nových tváří, které se staly pravidelnými aktéry a výrazně zvedly konkurenci. „I přes situaci, která vládla v posledních dvou letech, se většina závodů uskutečnila. Dokonce se znatelně zvedla účast na jednotlivých závodech a přibylo i pravidelných účastníků Ešus ligy, což bylo zároveň skvělým oživením soutěže po sportovní stránce. V loňském roce jsem odběhal na své poměry zatím asi nejvíce závodů, takže to bylo samozřejmě také fajn,“ vrátil se Koželuh i ke svým odběhaným kilometrům.

Podobné pocity po sezoně zavládly i v hlavě Venduly Haladové, absolutní vítězky mezi ženami. „Je super, že se většina závodů Ešus ligy vloni konala bez výraznějších omezení,“ sdělila Deníku mladá členka Atletiky Klatovy, klubová kolegyně Vojtěcha Koželuha.

Vendula Haladová, vítězka mezi ženami.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ta absolvovala jedenáct závodů a v bodovaným deseti nasbírala 489 bodů. Stejně její starší parťák. „Nejvíce se mi vloni líbil Vánoční běh pod Černou věží a Běh kolem Lišáku. Celkově je ale pro mě těžké vybrat nejhezčí závod Ešus ligy. Atmosféra na každém z nich je totiž vždycky velmi přátelská a skvělá,“ doplnila spokojená mladá běžkyně Vendula Haladová.

Zajímavostí 37. ročníku určitě je i to, že všechny závody odběhal Přemysl Koranda, další klatovský atlet. „To zasluhuje velký obdiv, jelikož součástí sezony byly i tři víkendové dvojboje, kdy v neděli byl na programu vždy velice náročný běh do vrchu,“ píše se na oficiálních stránkách ešusligové série.

Ešus liga i vloni bavila. Přilákala navíc řadu nových běžců i běžkyň.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Vojtěch Koželuh, obhájce titulu mezi nejmladšími muži a absolutní vítěz již uplynulého ročníku, závěrem vyzval další milovníky běžeckého sportu. „Chtěl bych pozvat všechny lidi věnující se běhu, ať si v tomto roce přijdou vyzkoušet některý z ešusligových či jiných lokálních závodů. Je to příjemně strávený čas s možností potkat nové lidi. Zároveň svou účastí potěší také pořadatele závodů, kteří ve svém volném čase závody nezištně připravují pro ostatní,“ uzavřel.

37. ročník Ešus ligy - nejlepší běžci

Muži do 39 let: 1. Vojtěch Koželuh (Atletika Klatovy, 489 bodů), 2. Václav Anděl (TJ Sokol Mochtín, 471 bodů), 3. Petr Urban (JSDH Chudenice, 431 bodů). Muži od 40 do 49 let: 1. David Janda (SDH Malá Víska, 412 bodů), 2. Pavel Jílek (Cykloservis Malát Klatovy, 392 bodů), 3. Tomáš Görner (Atletika Klatovy, 285 bodů). Muži od 50 do 59 let: 1. Josef Boček (Sokol Dolany, 400 bodů), 2. Karel Voráček (Sokol Dolany, 331 bodů), 3. Pavel Ouřada (Klatovy, 166 bodů). Muži nad 60 let: 1. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 345 bodů), 2. Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 332 bodů), 3. Milan Lukačišin (Cykloservis Malát Klatovy, 277 bodů). Absolutní pořadí mužů: 1. Vojtěch Koželuh (Atletika Klatovy, 489 bodů), 2. Václav Anděl (TJ Sokol Mochtín, 471 bodů), 3. Petr Urban (JSDH Chudenice, 431 bodů).



Ženy ve věkové kategorii do 34 let: 1. Vendula Haladová (Atletika Klatovy, 489 bodů), 2. Adéla Strejcová (Klatovy, 430 bodů), 3. Petra Benešová (Modern Dance Klatovy, 358 bodů). Ženy ve věkové kategorii od 35 let: 1. Hana Hanzlíková (Eaglovice Team, 469 bodů), 2. Marie Spasová (Švihov, 426 bodů), 3. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 422 bodů). Absolutní pořadí žen: 1. Vendula Haladová (Atletika Klatovy, 489 bodů), 2. Hana Hanzlíková (Eaglovice Team, 469 bodů), 3. Adéla Strejcová (Klatovy, 430 bodů).

