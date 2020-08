Několik závodů bylo letos bohužel zrušeno, jiné zase byly přesunuty na jiný termín. Jako třeba Husínský kros v Tajanově u Klatov, který se z původního dubna přesunul až na 20. červen. Nyní ale jeden závod přibyl. A tento podnik bude hned implementován do kalendáře letošního již 36. ročníku této běžecké soutěže.

„Při těchto změnách máme pro vás i jednu příjemnou věc opačného rázu – do Ešus ligy přibude nový závod, který bude integrován do již probíhající sezony. Jedná se o všem dobře známý Běh Janovice – Klenová, který pořádá Jirka Cipra a mnozí z vás ho již jistě běželi. Přesný termín konání akce je zatím neznámý, ale bude to v říjnu,“ napsali na svých stránkách pořadatelé soutěže. Více o seriálu najdete právě na www.esusliga.webnode.cz.