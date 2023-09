Na Špičáku se pojede o víkendu předposlední závod letošní T-Mobile české Enduro Série – jako NOVA SPORT Enduro Race Špičák. V sobotu změří úplně poprvé v rámci závodního klání své umění bikeři při soutěži Best trik contest. Start je v 18 hodin v prostoru nad novou restaurací U Lanovky. Několik desítek závodníků předvede akrobatické skoky s dopadem do nafukovacího doskočiště, což slibuje atraktivní podívanou.

Enduro na Špičáku, archivní snímek. | Foto: endurosérie.cz/Jaro Sijka

Stejný den také odstartuje úvodními dvěma erzetami NOVA SPORT Enduro Race Špičák, který pak vyvrcholí čtyřmi testy v neděli. Na startovním poli by měla být kompletní česká špička včetně favoritů na přední umístění, o nichž se definitivně rozhodne koncem září v posledním závodě v Koutech. Kromě českých jezdců a jezdkyň se tady představí i řada zahraničních cyklistů hlavně z Německa, Rakouska a Slovenska.

Kromě elitní mužské kategorie se na Špičáku představí i ženy a hobbíci, mezi něž se řadí i junioři a dětské kategorie, závodit se bude i na elektrokolech (E-Enduro). „My jsme hrozně rádi za to, že náš špičácký podnik série umožňuje závodit i dětem. Byť se některé erzety podívají i do našeho bikeparku nejde o žádné extrémy. Každoročně v enduru nabízíme co možná nejzábavnější a různorodé rychlostní zkoušky, většinou po lesních pěšinách a hrabance,“ uvedl Jan Kasík ze spolupořádajícího areálu Ski&Bike Špičák.

Hlavním pořadatelem je stejně jako v předchozích ročnících společnost Kolo pro život, Petr Čech sport a.s. Trať špičáckého endura měří i s přejezdy zhruba 30 kilometrů, samotné rychlostní zkoušky tvoří zhruba třetinu. Bikeři vystoupají dvakrát na Pancíř a letos premiérově dokonce třikrát na Špičák (tam jim výjezd usnadní lanovka).

