V pohraničí by neměli chybět elitní jezdci a nejlepší závodníci z průběžného pořadí – Milan Myšík, Přemek Tejchman a Jakub Říha.

V rámci nedělního závodu si jezdci mohou vyjet body a nominaci do světové Enduro World Series (EWS). Na startu se i proto kromě českých borců objeví také závodníci ze zahraničních destinací. Například z Německa či Polska.

Na trať Kona Enduro Race Špičák závodníci vyrazí v neděli už v devět hodin. Startovat se bude před lanovkou v areálu ve skupinkách po deseti závodnících, a to v desetiminutových intervalech. „Předpokládaný konec závodu bude okolo čtvrté hodiny odpolední, kdy budou vyhlášeny výsledky,“ sdělil veřejnosti v tiskové zprávě Karel Samec, mediální zástupce Ski&Bike Špičák.

