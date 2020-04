Ženy SK Volejbal Klatovy si letos po dlouhých sedmnácti letech zahrály ligovou soutěž. Konkrétně áčkovou skupinu druhé ligy, ve které svedly několik dramatických soubojů. Nakonec ale zaplatily tvrdou nováčkovskou daň a skončily na posledním místě.

Klatovská volejbalistka Tereza Egerová. | Foto: Deník / Martin Mangl

A to i přes to, že se soutěž kvůli globální pandemii koronaviru ani nedohrála. „Sice jsme skončily na poslední příčce, ale myslím si, že to bylo dáno hlavně tím, že jsme v soutěži byly nováčkem. Hodně zápasů jsme ztratily v páté zkrácené hře nebo v koncovkách jednotlivých setů. Chyběla nám zkušenost,“ přiznala volejbalistka Klatov a vedoucí družstva Tereza Egerová.