Jizápadní tým prohrál v hlavním městě republiky vysoko 21:51 a díky horšímu skóre spadl do skupiny E, zatímco Slavia Praha B postoupila o patro výš - tedy do "déčka". „Nehráli jsme úplně špatně, ale prostě to nevyšlo. Slavia nastoupila oproti prvnímu zápasu v obměněné a silnější sestavě plné mladíků, ale první polovina zápasu byla i tak celkem vyrovnaná," říkal jeden z trenérů společenství Nýrska a Českých Budějovic Roman Kodera.