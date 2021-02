„Jsem celkem spokojený, ale pořád koukám výš. Dál jsem se vlastně nedostal až na základě fotofiniše, kde mi chybělo i trošku štěstí,“ říkal rozpačitě Václav Kosnar.

Ale výš se všestranný sportovec dostal v nedělním druhém závodě zkráceného ročníku, který pro bruslaře z evropského kontinentu hostil opět Judenburg. Pod Alpami se Kosnar zlepšil a nakonec vybojoval konečnou osmou příčku.

„Pokukoval jsem po finále a teď jsem si i říkal, že by to mohlo konečně vyjít, ale v semifinálové jízdě jsem hned na začátku udělal chybu, uklouzlo mi to a já letěl k zemi. Ztratil jsem kontakt s ostatními závodníky, kteří mi odjeli a už nebyl prostor manko dohnat,“ mrzelo jednoho z nejlepších českých závodníků v Ice Crossu.

Následovalo malé finále, ve kterém se utkali čtyři borci, kteří ve dvou semifinálových rozjížďkách skončili na třetím a čtvrtém místě.

Václav Kosnar v akci.Zdroj: Joerg Mitter

„Chtěl jsem se pokusit urvat alespoň páté místo jako v kvalifikaci, ale to mi nakonec nevyšlo. Na jednom takovém skokánku před zatáčkou jsem se dostal do kontaktu se soupeřem a spadl jsem mezi lidi. Zvedl jsem se a dojel do cíle na třetím místě (sedmém celkovém), ale bohužel jsem si tím trošku zkrátil trať, takže přišla diskvalifikace a konečné osmé místo,“ popisoval.

Mezi muži kromě nejstaršího Václava závodili také Aleš a Martin Kosnarovi. Aleš Kosnar si díky šestnáctému místu připsal do hodnocení seriálu sedmdesát bodů a Martin o deset bodů méně za dvacátou příčku. Závod vyhrál zkušený domácí bruslař Marco Dallago, nejlepší Čech Michael Urban skončil těsně pod stupni vítězů – tedy čtvrtý.