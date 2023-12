Prezentace dětí a žáků je od 9 do 9.45 hodin, pro ostatní kategorie platí čas od 9 do 10.45 hodin. Děti a žáci startují od 10.15 hodin, zbývající kategorie včetně té elitní (dospělí) mají start od 11.30 hodin. Vše na náměstí v Klatovech.

Kategorie a délka trasy: děti do 6 let (100 metrů), děti od 7 do 8 let (250 metrů), děti do 9 do 10 let (500 metrů), mladší žáci od 11 do 12 let (750 metrů), starší žáci (1200 metrů), dorostenci a dorostenky od 15 do 18 let (2400 metrů), muži od 19 do 39 let (4800 metrů), muži od 40 do 49 let (4800 metrů), muži od 50 do 59 let (4800 metrů), muži od 60 let (4800 metrů), ženy od 19 do 29 let (3600 metrů), ženy od 30 do 39 let (3600 metrů), ženy nad 40 let (3600 metrů). Více informací o tradiční běžecké akci najdete ZDE.