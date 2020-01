Za krásného slunečného počasí si na akci pořádanou Karlem Voráčkem našlo cestu celkem 54 mužů a žen. „To nám udělalo velkou radost. Účast byla výborná a závod se nám moc povedl,“ pochvaloval si Voráček.

Mezi muži zvítězil věkem junior Jan Šindelář, který trať dlouhou 5 km zdolal v čase 18:30 minuty. Blovický závodník navíc o jednu vteřinu překonal loňský vítězný čas Jana Pernici a stanovil nový traťový rekord mladého závodu. Druhý absolutně doběhl Daniel Kupidlovský z Prahy (18:31 minuty) a třetí Petr Urban z nedalekých Chudenic (19:21 minuty).

Mezi ženami kralovala Kateřina Sedláčková z AK Škoda Plzeň. Celkově druhá skončila veteránka Blanka Šindelářová z Blovic a bronz brala Barbora Šturmová (Forrest Gump team). „Doláňákem roku se stal Zdeněk Špatenka a v kategorii žen Lucie Pícková,“ doplnil výčet titulů pořadatel a milovník běžeckého sportu Karel Voráček. Nejstaršími účastníky dolanského závodu byli Zdeněk Kilián z Plzně (ročník 1940), František März z Kouta na Šumavě (1943) a Petr Janový z AC Trial Plzeň (1945).

Výsledkový servis po kategoriích TOP 3 – muži do 39 let: 1. Jan Šindelář (Blovice, 18:30), 2. Petr Urban (JSDH Chudenice, 19:21), 3. Dalibor Johánek (Klatovy, 20:02), muži nad 40 let: 1. Daniel Kupidlovský (Praha, 18:31), 2. Martin Furbach (Strakonice, 19:38), 3. Pavel Jílek (Cyklo Malát Klatovy, 20:15), muži nad 50 let: 1. Josef Boček (Sokol Dolany, 20:05), 2. Jiří Procházka (RMT Plzeň, 20:23), 3. Jiří Vrabec (Fírové, 20:53), muži nad 60 let: 1. Alois Šatra (Velké Hydčice, 20:50), 2. František Šika (AC Trial Plzeň, 22:42), 3. Milan Lukačišin (Cyklo Malát Klatovy, 23:56), muži nad 70 let: 1. Petr Janový (AC Trial Plzeň, 28:21), 2. František März (Kout na Šumavě, 38:52), 3. Zdeněk Kilián (Plzeň, 40:06), ženy do 34 let: 1. Kateřina Sedláčková (Škoda Plzeň, 21:00), 2. Barbora Šturmová (Forrest Gump team, 22:24), 3. Kateřina Kellnerová (OCR Patriot, 22:25), ženy nad 35 let: 1. Blanka Šindelářová (Blovice, 21:07), 2. Marie Spasová (Švihov, 22:29), 3. Vendula Fronková (AC Domažlice, 24:41).