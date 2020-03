Absolutním mužským vítězem bez ohledu na věkové kategorie se stal Vojtěch Koželuh z Atletiky Klatovy. Na druhém místě skončil jeho kolega Jiří Procházka, bronzovou příčku pak vybojoval Marek Dietl z Nezdic.

Ženám kralovala opět Stanislava Forsterová, která si s náročnou tratí poradila v čase 24:58 minuty. Byť byla účast v Dolanech menší, než kdy jindy, pořadatel Karel Voráček byl spokojený. „Celkem se běhu zúčastnilo 25 závodníků, kteří si závod užili. Akce se konala za pěkného jarního počasí, ve kterém byly vidět kvalitní výkony,“ uvedl Voráček.

Celkovými vítězi druhého ročníku zimní ligy se v mužských kategoriích stali Marek Dietl, Daniel Kraus, Josef Boček, Alois Šatra a nestárnoucí Petr Janový z Plzně. V kategorii žen do 34 let kralovala Kateřina Kellnerová, ženám nad 35 let vládla Stanislava Forsterová, jež vyhrála všechny tři závody.

Běh na Komošín (5 km)

Muži do 39 let: 1. Vojtěch Koželuh (Atletika Klatovy, 18:48), 2. Jiří Procházka (Atletika Klatovy 20:09), 3. Marek Dietl (Nezdice, 20:39).

Muži nad 40 let: 1. Daniel Kraus (Medi Profi, 21:05), 2. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 23:41), 3. Petr Hammerle (Domažlice, 24:39). Muži nad 50 let: 1. Josef Boček (Sokol Dolany, 22:16), 2. Karel Žambůrek (Plánice, 23:49), 3. Pavel Ouřada (Klatovy, 33:07). Muži nad 60 let: 1. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 23:28). Muži nad 70 let: 1. Petr Janový (Plzeň, 30:17), 2. František März (Kout na Šumavě, 43:00). Ženy do 34 let: 1. Kateřina Kellnerová (Kell. Team, 24:58), 2. Kateřina Šebestová (AC Domažlice, 25:04), 3. Iveta Špererová (Atletika Klatovy, 27:24). Ženy nad 35 let: 1. Stanislava Forsterová (Kell. Team, 23:56), 2. Marie Spasová (Švihov, 25:33), 3. Lucie Picková (Dolany, 30:49).

Pozn.: Běhu na Komošín se zúčastnilo celkem 25 závodníků.