Studentka 2. ročníku oboru zdravotnický záchranář, která pochází ze Sušice, ale už žije v Plzni, má za sebou první dva závody v kariéře. Před týdnem v rakouském Judenburgu skončila v závodě ATSX 250 šestá. O uplynulém víkendu ve stejné destinaci už ukořistila v kategorii žen senzační třetí místo.

Simona Lejsková.Zdroj: Joerg Mitter a archiv Simony LejskovéDomů se tak vracela s cenným kovem na krku.

„O tom, že bych měla ze závodu medaili, se mi ještě vůbec nezdálo. Pocity nemohu pořádně ani popsat. Měla jsem radost, že jsem trať projela podle představ – bez pádu. Jsem také moc ráda, že jsem při finálové jízdě udržela klidnou hlavu a nesnažila se jet na rychlost, ale na jistotu,“ rozplývala se Lejsková po nedělním velkém úspěchu.

Druhý závod v životě a hned první cenná medaile.

A to je báječný počin.

„První závod, který se konal před týdnem v Rakousku, byl mojí vůbec první zkušeností s Ice Cross Downhillem. A to nejen samotný závod, ale i trénink, ve kterém jsem poprvé stoupla do ledového koryta,“ svěřila se.

Ve své premiéře v ledovém korytě jste před týdnem v rakouském Judenburgu skončila na šestém místě. Byla jste spokojená se svým výkonem?

I když jsem do závodu dala maximum svých sil, s výkonem jsem příliš spokojená nebyla. Chybí mi zkušenosti z tratí. Teprve se však učím a začínám odkoukávat různé ´vychytávky´ od profíků.

Jak vás vlastně napadlo, že se dáte na kariéru závodnice v Ice Cross Downhillu?

Tento sport je dokonalá kombinace všeho, co miluji. Adrenalin, led, brusle, rychlost. A takhle bych mohla pokračovat dále. Když jsem poprvé viděla na internetu videa, ve kterých se ti blázni řítili ledovým korytem v šílené rychlosti na bruslích, hned jsem si Ice Cross musela připsat na „bucket list“.

Jaké byly vaše pocity z prvního startu a závodu v Rakousku?

Když jsem si na prvním tréninku poprvé stoupla na trať, honila se mi hlavou myšlenka, že jsem ještě příliš mladá na to, abych se dobrovolně zabila (smích). Ale hned při prvním sjezdu jsem si to zamilovala. No a když jsem potom nějakým způsobem sjela trať, došlo mi, že to je záležitost, které se chci věnovat i nadále. Moje první přání bylo si Ice Cross Downhill vůbec vyzkoušet, a teď už si začínám posouvat hranice a vlastně i cíle výš a výš.

Závody v Ice Crossu se kvůli pandemii koronaviru konají bez diváků a s pravidelným testováním na onemocnění covid-19. Jeden z předních českých jezdců Václav Kosnar mi po prvním závodě říkal, že víc než nohy ho bolel z výtěrů spíš nos. Jak jste s tím bojovala vy?

Byla to velice „příjemná“ záležitost. Musím uznat, že Rakušané provádí výtěry opravdu poctivě (úsměv). Zavedou výtěrovou štětičku do nosu a začnou s ní kroužit po dobu deseti vteřin. Obávala jsem se, že mi ta výtěrovka v nose už zůstane napořád (smích).

Simona Lejsková (vpravo) na stupni vítězů.Zdroj: Joerg Mitter a archiv Simony Lejskové

Pokud se nepletu, brusle k vám patří odjakživa a kromě Ice Crossu se věnujete také hokeji. Kdy jste začínala s tímto sportem?

V pěti letech jsem poprvé stála na bruslích, ale těch na krasobruslení. Rodiče už se těšili, až mě uvidí dělat trojité axely, ale bohužel… Ještě v pěti letech jsem brusle vyměnila za ty hokejové. Moje začátky v hokeji byly v Sušici. Poté jsem prošla smíšenými týmy v Klatovech a ženskými výběry v Plzni a Tachově. Momentálně ale hraji v Karlových Varech.

Jak zvládáte dobu, kdy jsou téměř veškeré akce amatérského charakteru zakázané?

V současné době přijímáme díky covidu s kamarády různé společné výzvy, jako je třeba teď hodně populární otužování. Nakonec vlastně i za to, že jsem odjela na své první závody v Ice Crossu, vděčím kamarádce, která mě vyhecovala a „donutila“ mne si tento sen konečně splnit.

Simona Lejsková ve tmavém dresu vzadu.Zdroj: Joerg Mitter a archiv Simony Lejskové

Jste sportovkyní tělem i duší. A co další sporty?

Sport mám všeobecně ráda, jsem akční typ člověka. Dříve jsem hrála tenis i fotbal. Musím říct, že mě ale asi více baví týmové sporty, protože když se sejde skvělý kolektiv, je to úplně jiný pocit prožívat tu atmosféru kolem společně s ostatními.

Přitom Ice Cross Downhill je ryze individuální záležitostí. Máte s ním ještě nějaké plány do budoucna?

Rozhodně. Toto jsou pro mě jenom začátky! Jen tak už se tohoto sportu nevzdám (úsměv). Jak jsem již zmiňovala, úvodní závody mám za sebou a už si začínám nastavovat další a vyšší cíle.