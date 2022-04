„V Norsku to nebylo špatné. S Fabiánem Štočkem jsme týmu vybojovali body na sprinterské prémii, ve které byl Fabián druhý a já třetí. Co se týče samotného závodu, ztratil jsem hodně v úvodním stoupání, protože jsem zlomil hůlku a zbytek závodu jsem dojel s vypůjčenou hůlkou, která byla asi o 20 centimetrů kratší, než bych potřeboval. Ano, asi to mohlo být lepší, ale v norské konkurenci konečné umístění beru,“ svěřil se Deníku Jan Šrail, a pak hodnotil rovněž i své počínání na Ylläs-Levi (70 km) v zemi tisíců jezer.

Český laufař ze Šumavy Jan Šrail.Zdroj: Vltava Fund Ski team & Šumavský skimaraton

„Tak tohle byl ohromně těžký závod. Znovu jsem udělal chybu hned na začátku při prvním stoupání, kdy jsem se nepohlídal čelo a do cíle nakonec dojel ve druhé nebo třetí skupince závodníků,“ popisoval.

V obou případech chválil skvělou práci servisního týmu, který závodníkům středoevropského družstva bravurně připravil lyže a záhy se dal do hodnocení celé sezony, ve které Šrail skončil na 39. místě jako třetí nejlepší český borec.

„Musím to brát tak, že to byla sezona, ve které jsem prodělal covid, ale i přesto jsem odjel až na dvě výjimky všechny závody kategorie Pro Tour. Škoda, že mi nakonec nevyšel jeden Challenger, ze kterého jdou také nějaké bodíky do celkového hodnocení. Musím říct, že jsem měl lepší začátek sezony, postupem času se už na mě začala projevovat únava a závěr už výsledkově tak dobrý nebyl. Rozhodně ale nemá cenu házet flintu do žita. Odpočinu si a těším se na další sezonu, na kterou se musím dobře připravit,“ dodal jednatřicetiletý Šrail.

Jan Šrail v akci.Zdroj: Vltava Fund Ski Team

Celkovým vítězem Visma Ski Classic sezony 2021/2022 se stal norský fenomén Andreas Nygaard, který získal 2058 bodů. Na druhé příčce skončil Švéd Emil Persson (1717 bodů) a medaili s příchutí bronzu pro sebe nakonec ukořistil Perssonův krajan s českými kořeny Max Novak z týmu Ramudden. Ten v sezoně nasbíral celkem 1597 bodů.

Nejlepším Čechem byl osmadvacátý veterán Stanislav Řezáč, o příčku níž skončil Jiří Pliska. V nejlepší čtyřicítce byli kromě Řezáče, Plisky a Šraila ještě čtyři Rusové a Francouz Thomas Joly. Zbylé příčky už ovšem patřily borcům z Norska a Švédska, tedy závodníkům z velmocí běžeckého lyžování.

