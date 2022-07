„Je to neuvěřitelné, divné,“ soukal ze sebe dojatý Dolejš při dojezdu do cíle, který byl u bramborárny Třebeň nedaleko Chebu. Jako první mu k prvenství běžela gratulovat přítelkyně Lucie a maminka Jana s tátou Jiřím. Na dálku pak vše bedlivě sledovali kamarádi, včetně mladšího bratra Tomáše, výborného běžce známého z Ešus ligy, seriálu běhů mimo dráhu v okrese Klatovy.

Šumavský vlk to dokázal! Fotbalový trenér vyhrál jižní trasu brutálního závodu

Jiří Dolejš jel extrémně náročný závod bez zabezpečení o celkové délce přibližně 1630 km přes celé Slovensko a Česko již počtvrté v životě, ale teď poprvé triumfoval. Doposud nejlépe Jiří Dolejš dojel tento závod před dvěma lety, kdy v čase 9 dní, 23 hodin a 48 minut skončil na celkovém šestém místě. Vloni usměvavý chlapík dokončil nově vzniklou severní trasu na třinácté pozici. Tu ve finále zdolal "až" za deset dní, 5 hodin a 58 minut.

Jiří Dolejš na 1000 Miles v roce 2020.Zdroj: archiv Jiřího Dolejše

Vloni jste zvolil severní trasu, letos jste si vybral opačnou variantu. Proč?

Má to celkem jednoduchý důvod. Já tohle totiž neberu jako závod, ale jako dobrodružství. Nechtěl jsem jet znovu stejnou trasu, ale když organizátoři nabídli také jižní, využil jsem toho. Východ a jih Slovenska je velmi specifický. Cikánské osady, příroda. To mě moc lákalo. Proto jsem si tuhle trasu vybral.

Zdroj: Youtube

Čekal jste, že by vám jižní varianta 12. ročníku 1000 Miles mohla takhle vyjít? Co říkáte na výsledný čas, který znamenal vítězství? I s ohledem na to, že před druhým závodníkem jste byl v cíli o třináct hodin dříve.

Abych řekl pravdu, nešel jsem do toho s nějakými ambicemi. Ještě v dubnu jsem neměl ani motivaci a chtěl jsem se ze závodu dokonce odhlásit. Přítelkyně mi ale řekla, ať si hodím korunou, a ta rozhodne, jestli nakonec pojedu, nebo ne.

Strnadová klíčovou bitvu nezvládla, na Světových hrách skončila čtvrtá

Takže padla strana mince, která znamenala to, že se nakonec neodhlásíte?

Ne, právě, že ne (směje se). Koruna naopak rozhodla o tom, že nepojedu a že se z letošního ročníku ještě odhlásím.

Přesto jste to nakonec neudělal? Co bylo důvodem?

Když náhoda rozhodla o tom, že nepojedu, řekl jsem to podle přítelkyně velmi smutným hlasem. Takže mě nakonec přesvědčila o tom, že mám jet.

Jiří Dolejš, vítěz jižní trasy závodu 12. ročníku 1000 Miles Adventure.Zdroj: facebook 1000 Miles Adventure

Ve slovenských lesích byl vydaným nařízením zakázán pohyb v nočních hodinách kvůli rušení medvědů, a tak se startovní pole přesouvalo k moravské části tratě jen za denního světla. Nebyla to pro vás komplikace?

Byl jsem z toho hlavně zklamaný. Protože jsem přišel o část dobrodružství, o kterém jsem už mluvil. Jízda za tmavé noci, spánek v osadách. Na to jsem se moc těšil, ale přišel jsem o to. Na druhou stranu to byl asi klíčový okamžik toho, že jsem nakonec vyhrál. Mohlo se jezdit pouze od ranních šesti hodin do devíti večer, takže jsem do toho vždycky šlapal a jel naplno. A pak jsem si užil devítihodinový spánek.

Kdy vám bylo v letošním závodě nejhůře?

Poměrně dost jsem do toho dupal, nechtěl jsem ztratit náskok, který jsem měl. Během závodu krize samozřejmě byly, ale nenastal okamžik, abych si řekl, že to vzdám. Ano, samozřejmě: tento závod je dost o fyzičce, ale také o hlavě.

OBRAZEM: Klatovy hrály v Mochtíně, v úterý změří síly s třetiligovým soupeřem

Jste šumavským vlčákem, který má rád pořádné kopce. Jak se vám jelo po rovinatém jihu Moravy?

To pro mě bylo za trest. Potkával jsem po cestě hodně lidí, elektrokola, foukal silný protivítr. Já si užívám daleko více nástrahy kopců, kde jedete v pustých lesích, kde není ani noha. Bílé Karpaty, Šumava, to bylo něco pro mě.

Kolik kilo zavazadel jste letos s sebou po cestě táhl?

Všichni se mě na to ptali, ale i letos to bylo stejné jako před rokem nebo dvěma. I s kolem to bylo něco okolo čtyřiadvaceti kilogramů.

Podporoval vás někdo během závodu?

Přítelkyně, kamarádi. Na whatssappu jsme měli založenou skupinu, kam jsem psal své pocity, dojmy, aktuální informace. Tady mě oni podporovali. Já jsem měl ale čas vždycky spíš až k večeru, v pauzách. Jinak jsem přes den fakt jezdil a snažil se dojet do cíle co nejdříve.

Pojedete v příštím ročníku obhajovat prvenství?

Abych řekl pravdu, už nemám motivaci. Opravdu tento závod beru jako dobrodružství, ale nemám rád stejné věci. Určitě bych jel, kdyby pořadatelé vymysleli novou trasu. Jinak mi to asi stačilo. Na 99 procent už nepojedu.

1000 Miles Adventure

Je extrémní závod vlastní silou na 1000 mil napříč Českem a Slovenskem. Tento závod kdysi založil Jan Kopka. Sám zjistil, že extrémní závody napříč kontinenty jsou to největší dobrodružství, a tak se rozhodl zprostředkovat takové zážitky i dalším. Závodníci na trasách projíždí nejkrásnějšími horami bývalého Československa. Za neskutečnou dřinu jsou zároveň odměněni úžasnou přírodou a panoramaty. Závodníci se orientují pomocí GPS navigace a map od organizátorů. Trasa se musí dodržet, data se na konci totiž odevzdávají. Po cestě je navíc několik kontrolních bodů, kterými musí aktéři projet. Závod 1000 Miles Adventure se dá absolvovat na horském či tandemovém kole, ale také pěšky (chodec či běžec) nebo na koloběžce.

Historická událost pro zdejší fotbal. V Klatovech založili první ženský tým