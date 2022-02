Na padesát kilometrů dlouhý König Ludwig Auf se Jan Šrail, laufař z malebné Šumavy, opravdu těšil. Jenže ho skolil prevít posledních dvou let – covid.

„Ulehl jsem, jsem nemocný,“ řekl Deníku v nepříliš ideálním rozpoložení na začátku tohoto týdne. Teď je ale, zdá se, všechno jinak. Jisté problémy sice přetrvávají, ale jinak je Šrail fit. Potřebné testy navíc vyšly negativně. Nic tak nebrání tomu, aby se rodák z Nové Hůrky u Prášil vydal se svým Vltava Fund Ski Teamem do Bedřichova, kde se od pátku do neděle konají závody v rámci dalšího ročníku Jizerské padesátky, která se jezdí už od roku 1968 (ženy od roku 1991) a ve své historii byla z různých důvodů zrušená pouze pětkrát.

Jan Šrail na Jizerské 50 v loňském roce.Zdroj: Vltava Fund Ski Team

V pátek odpoledne jsou na programu sprinty na 1,5 km soupaž, v neděli se pak jede hlavní závod, který je oproti minulému ročníku opět k dispozici také amatérským lyžařům. Pořadatelé tak na trati očekávají tisíce závodníků, předpověď počasí navíc slibuje ideální sportovní podmínky.

„Po těle si cítím fajn, i když to ještě není úplně stoprocentní. V pátek absolvuji sprint, a podle toho se rozhodnu, jestli v neděli Jizerskou padesátku pojedu. Ale myslím si, že na 99 procent ano,“ svěřil se ve čtvrtek dopoledne jednatřicetiletý Jan Šrail s tím, že ale hodlá být opatrný a jakékoliv náznaky postcovidových komplikací rozhodně nepodcení.

Člen Sport Clubu Plzeň a mužská jednička laufařského Vltava Fund Ski Teamu bude v Benzina ORLEN Sprintu, jak zní oficiální název páteční doprovodné akce Jizerské padesátky, obhajovat loňské stříbro. Sám ale ví, že to bude velice složité, neboť organizátoři do banku vložili slušné prize money a také pro to je startovní listina neskutečně nadupaná. „Sprint je specifický. Jedná se o krátký závod, navíc po rovině. Důležité bude zrychlení v zatáčkách,“ tuší Jan Šrail. „Myslím si, že v tomhle závodě může překvapit úplně každý,“ tvrdí.

Jizerská padesátka 2022 - program

Sobota 12. února – 9.00: Jizerská 25 – 25 km klasicky, 9.15: ČT Jizerská 10 – 10 km klasicky, 15.00: T-Mobile Jizerská firemní – štafeta 4× 3 km, 17.00: Mše – kostel sv. Antonína, Bedřichov, 18.00: ČEZ Energy fest: předkapela, 19.00: ČEZ Energy fest: hlavní kapela.



Neděle 13. února – 8.50: ČEZ Jizerská 50 – 50 km klasicky (ženy), 9.00: ČEZ Jizerská 50 –50 km klasicky (muži), 11.30: Vyhlášení vítězů, 17.15: Očekávaný příjezd posledního závodníka.

