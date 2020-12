„Nedávno jsme dostali informační e-mail, ve kterém jsme se dozvěděli, jak by mohla letošní sezona probíhat. Závody by měly být rozdělené do čtyř divizí – USA, Kanadu, Rusko a Evropu. Z jednotlivých divizí by pak na jeden finálový závod postoupili nejlepší závodníci a tam by se o vítězi rozhodlo,“ sdělil klatovský jezdec Václav Kosnar, který loňskou sezonu zakončil na sedmnáctém místě, což bylo v jeho podání historické maximum mezi dospělými závodníky.

První závod evropské divize, do které patří pochopitelně i Kosnar, by se měl uskutečnit 16. ledna v Rakousku. „Ale uvidíme, jak to nakonec bude, protože i tam se restrikce zpřísňují. Do poslední chvíle asi nebudeme vědět, co a jak bude,“ myslí si neustále usměvavý borec. „Po Rakousku by se mělo jet v Itálii a pak ještě ve Finsku a Francii. Evropská část divize by tedy měla mít čtyři závody,“ pokračoval Kosnar.

Sám ale neví, co od nastalé situace čekat. „Vzhledem ke covidu jsem se rozhodoval, jestli letos vůbec budu závodit, ale nakonec jsem se rozhodl, že ano. Každopádně, nic není jisté, spíš naopak. Uvidíme, co se bude dít dál,“ uvedl závodník z města pod Černou věží, který kvůli covidu neměl moc času (spíš prostoru) na pořádný trénink. „Na ledě jsem byl naposledy někdy v říjnu, kdy jsem pískal hokejové utkání, a pak skoro dva měsíce ne. Až nedávno jsem znovu na chvíli nazul brusle,“ přiznal.

Kdyby se ale sezona v Ice Cross Donwhillu přece jen rozjela, Kosnar by rád navázal na loňské výsledky. Třeba z finského závodu ATSX 500 přivezl všestranný sportovec domů senzační páté místo. A v zemi tisíců jezer by se mělo jet i v letošní sezoně. „Páté místo není třeba ještě tolik oslavovat. Je to progres, na kterém pořád pracuji, a snad se brzy přiblížím i stupním vítězů,“ říkal tenkrát. Jak to bude letos?