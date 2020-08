Okresní přebor ve volejbale

Termín a místo: venkovní antukové kurty, případě hala (září až prosinec 2020, leden až červen 2021). Hrací dny: muži – neděle 10.00, ženy – pátek 17.30 (hrací dny lze měnit po dohodě družstev). Startují: muži i ženy bez ohledu na věk a výkonnost. Povinnosti družstev: družstva startují na předem sestavenou soupisku. Rozhodčí: zajišťuje vždy domácí tým. Každý tým musí do přihlášky uvést do poznámky jméno jednoho rozhodčího, který bude nejčastější rozhodčí domácích zápasů. Přihlášky: lze zadat pouze elektronicky ve VISu dle metodického pokynu na modul Podatelna. Termín podání přihlášky do soutěže je nejpozději v neděli 23. srpna 2020. Účastnický poplatek do soutěže: 1000 Kč (platí se ve VISu).

Všechny potřebné dokumenty k úspěšné přihlášce jsou na webových stránkách SK Volejbal Klatovy – www.volejbal-klatovy.cz.