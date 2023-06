Devět cenných kovů. Sedmiletý závodník z Kocourova letos prožívá skvělou sezonu

Má slibně našlápnuto k velké kariéře. Sedmiletý David Vlček z Kocourova je vášnivým závodníkem motokrosu. Už ve třech letech se naučil šlapat na kole a o dva roky později už brázdil na tratích v kategorii do 50 kubických cm, kde mohou jezdit licencovaní jezdci od pěti do deseti let.

Sedmiletý David Vlček z Kocourova. | Foto: archiv rodiny