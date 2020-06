Krásné letní počasí, elektrizující atmosféra, dobrá nálada, úsměvy a hlavně více než stovka dětí na horských kolech. Druhý závod Městského poháru Klatovy se zkrátka vydařil na jedničku.

Děti si užily i druhý závod poháru. Bylo to super, liboval si Kosnar. | Foto: Foto: Jindřich Krammer a Jindřich Schovanec

Celkový počet 112 závodníků ve věku šestnácti let a mladších to jen potvrzuje. „Bylo to super. Oproti prvnímu závodu na Vodojemu mě potěšil nárůst a zájem účastníků. Už když jsme během dne připravovali trať, říkal jsem si, že máme docela málo místa, protože děti prostě chodily. Navíc přišla také řada rodičů a dalších diváků. Možná bylo i „štěstí“,že hned vedle se konaly atletické závody a někteří šli právě tam,“ sdělil Deníku jeden z hlavních organizátorů akce Václav Kosnar. „Ale všichni jsme se s tím dobře popasovali a jsme vážně nadšení,“ doplnil.