Desetiletý David Svoboda zářil na tenisovém turnaji v Domažlicích

V Domažlicích se od soboty 1. srpna do středy 5. srpna uskutečnil osmý ročník celostátního turnaje mladšího žactva „O pohár předsedy“. Hrálo se na městských tenisových kurtech a pořadatelé z místního klubu LTC přivítali v chodské baště téměř čtyři desítky dětí ve věku od deseti do dvanácti let z různých koutů České republiky.

Desetiletý David Svoboda (vlevo) zářil na tenisovém turnaji v Domažlicích. | Foto: LTC Domažlice

V soutěži chlapců došlo během turnaje k několika překvapivým výsledkům a nečekaným porážkám favoritů. Velmi pěkné a sympatické výkony předváděl teprve desetiletý David Svoboda z LTK Klatovy, syn domažlického odchovance a bývalého vynikajícího tenisty Roberta Svobody. Probojoval se až do finále, kde nakonec nestačil na Adama Kotrbu z TK Lokomotiva Plzeň, který v boji o zlatý pohár zvítězil přesvědčivě 6:0 a 6:1. Ve čtyřhře slavila celkové vítězství dvojice plzeňské Lokomotivy Kotrba/Novák před klatovským párem Knotek/Svoboda (dvakrát 6:3). Z domácích hráčů se turnaje zúčastnilo celkem pět tenistů, ale žádný z nich nepostoupil do druhého kola. Tradice pokračuje. Blíží se další ročník běhu podél Otavy Přečíst článek › Přestože ani v soutěži dívek nebyla o překvapivé výsledky nouze, tak se do finále dvouhry probojovaly hlavní favoritky turnaje Adriana Hessová z Chebu a Jolana Hlavatá z pořádajícího klubu LTC Domažlice. Z celkového vítězství se po dramatickém a vyrovnaném souboji nakonec radovala Hessová po výsledku 7:6 a 6:3. Obě finalistky a velké kamarádky suverénně ovládly i soutěž ve čtyřhře, když společně zvítězily ve finále nad karlovarsko-plzeňskou dvojicí Schaferová/Bicencová v poměru 6:2 a 6:1. Za pořádající klub LTC Domažlice shrnul průběh turnaje jeho ředitel Luděk Hlavatý: „Turnaj měl velmi slušnou účast a úroveň, viděli jsme několik vynikajících zápasů. Musím také pochválit všechny děti za to, jak se vypořádaly s rozmary počasí. V sobotu bylo extrémní vedro, v neděli zase pršelo a v pondělí jsme kvůli dešti nemohli hrát vůbec. Finále dívek se proto dohrávalo až v úterý a ve středu. Chtěl bych poděkovat mým kolegům z organizačního týmu, hlavně vrchnímu rozhodčímu Jiřímu Pivoňkovi a za údržbu kurtů a zajištění občerstvení Štěpánovi Podestátovi, kteří mají velikou zásluhu na tom, že se turnaj povedl a všichni účastníci včetně rodičů byli spokojeni.“ Fanoušci skončili na mistrovství sedmí. Byli jsme poctěni, říká Zavřel Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu