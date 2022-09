Denisa Šlajsová si v Římě vyplavala osobní rekord na prsařské padesátce

Na přelomu srpna a září se v poměrně dalekém Římě konal evropský šampionát Masters v plaveckých sportech, což jsou soutěže podle věkových kategorií od 25 do 29 let a dále pak v rozmezí pěti let.

Plavkyně PK TJ Klatovy Denisa Šlajsová. | Foto: Ivan Šlajs