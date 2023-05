O uplynulém prosluněném víkendu se v padesát metrů dlouhém bazénu v Pardubicích uskutečnilo mezinárodní mistrovství České republiky v plavání masters. Jednalo se již o 38. ročník, jednotlivé disciplíny byly hodnoceny podle věkových kategorií v rozpětí pěti let, a kromě tuzemských plavců na východ Čech dorazili také závodníci ze Slovenska, Německa, Rakouska, Maďarska, Polska, Španělska a Velké Británie.

Denisa Šlajsová před závodem v Pardubicích. | Foto: Ivan Šlajs

Velkého úspěchu ve městě lahodných perníčků a slavného dostihové závodu dosáhla klatovská Denisa Šlajsová, která v kategorii od 30 do 34 let vybojovala hned tři cenné kovy. „A to v disciplínách na 50 metrů volným způsobem, 100 metrů prsa a polohovém závodě na 200 metrů,“ poznamenal vedoucí Plaveckého klubu TJ Klatovy Ivan Šlajs. „V každém vystoupení Denisa obsadila druhé místo a vracela se tedy domů se třemi stříbrnými medailemi,“ dodal.

Denisa Šlajsová na startu stovky prsa.Zdroj: Ivan Šlajs

