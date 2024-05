/BĚŽECKÝ SPORT/ Již ve středu 8. května se ve sportovní areálu Mochtín uskuteční 52. ročník tradičního Mochtínského přespolního běhu, který je součástí Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu, a který pořádá agilní TJ Sokol Mochtín v rámci programu Sportuj s námi.

Mochtínský přespolní běh má před sebou 52. ročník. | Foto: Jiří Jiřík

Startují všechny kategorie od dětí (od 4 let) až po veterány. Přihlášky je možné podat ještě přímo na místě v den závodu, a to od 8.45 do 9.45 hodin (děti a žactvo), respektive od 8.45 do 10.30 hodin (dorost a dospělí). Děti, žactvo a kategorie dorostu běží zdarma, startovné pro dospělé běžce a běžkyně činí 150 Kč. Pořadatelé v čele s ředitelem závodu Tomášem Dolejšem upozorňují, že všichni účastnici startují na vlastní nebezpečí a za zdravotní způsobilost běžců a běžkyň zodpovídá každý den, popřípadě jeho zákonný zástupce. Propozice a další důležité informace (tratě, ceny, občerstvení, časový harmonogram závodu a kategorie) 52. ročníku Mochtínského přespolního běhu najdete ZDE.

OBRAZEM: Švihov ztratil domácí vítězství nad Chanovicemi v závěru, podívejte se