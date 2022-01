Lední hokej

2. liga, skupina Jih – sobota 18.00: BK Havlíčkův Brod – SHC Klatovy. Krajská hokejová liga – sobota 15.45: HC Klatovy B – HC Mariánské Lázně, neděle 16.15: HC Klatovy B – HC Baník Sokolov B. Krajská soutěž, skupina A – sobota 20.30: HC Chotíkov – Sokol Malá Víska (Kooperativa aréna Plzeň).

Šumavská liga amatérského hokeje – neděle 9.15: HC Vizi Auto – HC Marsy Klatovy, 10.55: HC 2009 Nýrsko – HC Tango Klatovy, 12.45: HC Poběžovice – AHC Vačice, 18.45: HC Čápi – AHC Dynamo (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech).

Přebor Dudák – sobota 17.00: TJ Drahonice – TJ Start Luby (zimní stadion Strakonice), neděle 15.15: Sokol Katovice – HC Horažďovice (zimní stadion Strakonice). Regionální liga juniorů – pátek 19.25: HC Klatovy – HC Domažlice, neděle 9.00: HC Spartak Žebrák – HC Klatovy. Liga dorostu – sobota 11.15: HC Berounští Medvědi – HC Klatovy.

Liga starších žáků B – sobota 13.30: HC Klatovy – OLH Spartak Soběslav, neděle 14.00: HC Plzeň 1929 B – HC Klatovy. Liga mladších žáků D – sobota 11.30: HC Klatovy – OLH Spartak Soběslav, sobota 12.00: TJ Sušice – IHC Králové Písek, neděle 12.30: HC Plzeň 1929 B – HC Klatovy, 12.45: Hockey Club Tábor – TJ Sušice.

Florbal

Přebor starších žáků (3+1) – sobota 10.00: Go-Go Horšovský Týn – Sport Club Klatovy, 11.12: Sport Club Klatovy – KT, 12.24: Sport Club Klatovy – TJ Sokol 1. FBC Toužim, 13.36: FBC Plzeň blue – Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale Horšovský Týn).

Plzeňská liga elévů (3+1) – neděle 9.00: Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň girls, 10.00: TJ Tlučná – Sport Club Klatovy, 11.00: Sport Club Klatovy – Florbal Tachov zlatí (všechny zápasy se hrají v hale CMS v Klatovech).

2. liga juniorů - sobota 13.00: Florbal Sokolov - Sport Club Klatovy, 17.30: Sport Club Klatovy - FBŠ Gorily Plzeň (oba zápasy se hrají v hale FBŠ Slavia Plzeň). 2. liga žen - sobota 9.40: Sport Club Klatovy - FBC Rokycany, 12.00: Sport Club Klatovy - Florbal Sokolov (oba zápasy se hrají v hale Základní školy ve Františkových Lázních).

Volejbal

2. liga žen, skupina A – sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Domažlice – SK Volejbal Klatovy. Krajský přebor mužů I. třídy – neděle 9.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy – SK Volejbal Domažlice B. Krajský přebor žen I. třídy – neděle 11.00 a 15.00: SK Volejbal Klatovy B – Lokomotiva Plzeň C.

Basketbal

Západočeská liga mužů – sobota 19.00: BK Sokolov – BK Klatovy B. Západočeská liga žen – sobota 18.00: BK Lokomotiva Karlovy Vary – BK Klatovy B. Celostátní liga juniorů U19 – sobota 15.30: Sluneta Ústí nad Labem – BK Klatovy, neděle 11.00: Válečníci Děčín – BK Klatovy.

Žákovská liga starších žáků U15 – sobota 16.00: BK Klatovy – BŠ Tygři Praha, neděle 10.00: BK Klatovy – Jižní Supi. Žákovská liga starších žákyň U15 – sobota 18.30: DBaK Plzeň – BK Klatovy. Krajský přebor starších minižáků U13 – sobota 10.00 a 12.00: BK Jiskra Domažlice – BK Klatovy.

Krajský přebor starších minižákyň U13 – sobota 11.30: DBaK Plzeň – BK Klatovy, 13.00: BK Klatovy – SKB Rokycany mix (oba zápasy se hrají v hale SKB v Rokycanech). Krajský přebor nejmladších minižáků U11 – neděle 13.00 a 14.45: BK Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy mix.

Stolní tenis

3. liga mužů, skupina A – sobota 14.00: KST Klatovy – SKST Chodov, neděle 10.00: KST Klatovy – TJ Šanov. 1. liga žen, skupina A – sobota 10.00: AC Sparta Praha – KST Klatovy, 13.30: AC Sparta Praha B – KST Klatovy.

Divize mužů – sobota 8.00: KOC Sušice – SKUŘ Plzeň B. Krajský přebor I. třídy, skupina A – sobota 8.00: KST Klatovy B – TJ Zdemyslice, 13.00: KST Klatovy B – TJ Slavoj Stod.

Krajský přebor 2. třídy, skupina A – sobota 9.00: TJ Dynamo Horšovský Týn – TJ Sokol Horažďovice B, 10.30: KOC Sušice C – TJ Sokol Kdyně B, KST Klatovy C – TJ Sokol Kdyně C, 14.00: SK Poběžovice – TJ Sokol Horažďovice B, 15.30: KST Klatovy C – TJ Sokol Kdyně B, KOC Sušice C – TJ Sokol Kdyně C.

Okresní přebor I. třídy – pondělí 18.00: Tým Drslavice – TJ Ekomont Svrčovec, TJ Sokol Strážov – Lapák Třebomyslice, ST Nýrsko – TJ Sokol Klatovy. Okresní přebor 2. třídy – pondělí 18.00: Tým Drslavice B – AC Lhůta, ST Nýrsko B – Lapák Třebomyslice, TJ Žichovice – TJ Sokol Horažďovice C, KOC Sušice E – TJ Sokol Klatovy B, KOC Sušice F – TJ Sokol Strážov B.

