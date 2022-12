Další parádní úspěch. Duklácká mládežnická liga v rukou střelců z Klatov

/SPORTOVNÍ STŘELBA/ Na začátku druhé poloviny října, v úvodu listopadu a pak i prosince proběhla na sportovní střelnici v Plzni - Lobzích jednotlivá kola soutěže mládeže ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže s názvem Duklácká mládežnická liga. V letošním roce se uskutečnil již 13. ročník této soutěže, která byla rozdělena do dvou kategorií podle věku soutěžících, a to na střelce do dvanácti let v mladší kategorii a na střelce ve věku třináct a čtrnáct let ve starší kategorii.

Část úspěšné výpravy klatovských střelců. Zleva: Karel Kumšta, Filip Veselý, Petr Dufek, Václav Patlejch, Filip Brabec a Sarah Brabcová. | Foto: Jiří Koukal