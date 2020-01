Klatovský závodník v Ice Cross Downhillu Václav Kosnar si po senzační osmé příčce v rakouském Judenburgu připsal na své konto další skvělý úspěch.

Další obrovský úspěch. Kosnar dobyl desítku i ve Francii. | Foto: Joerg Mitter

Třiadvacetiletá česká dvojka tohoto bruslařského sportu se v sobotním závodě ATSX 500 ve francouzském Pra-Loup umístila na desátém místě a do hodnocení seriálu připočetla dalších 200 bodů. „Je to paráda. Kdyby mi někdo před startem sezony řekl, že v prvních dvou závodech sezony skončím v elitní desítce, bral bych to všemi deseti,“ říkal šťastný Kosnar.