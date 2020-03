Pozastaven je také letošní ročník Zimní Dívčí amatérské ligy v malé kopané. Odehráno je prozatím dvanáct ze čtrnácti kol, jestli se sehrají i zbývající dvě kola, je však stále ve hvězdách.

DAFL: Nezastavitelná Andělová a boj o stříbrnou placku. | Foto: Yvetta Chmelová

Jisté je to, že titul poputuje na jih Plzeňska. Konkrétně do Kláštera do týmu Devilek. Tento výběr má totiž v čele tabulky nedostižný třináctibodový náskok. Ve dvanácti odehraných kolech vybojoval hned 34 bodů. Vyhrál jedenáctkrát a body ztratil pouze v sedmém kole, ve kterém remizoval s Blovicemi 4:4 (a následně na penalty prohrál).