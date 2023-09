Tomáš Holý, Zdeněk Pitel a Jaroslav Kalný, tři mladí závodnicí z Czech Enduro Teamu, jsou připraveni na start posledního závodu mistrovství Evropy, který se o víkendu koná v okolí polského města Kielce – Piekoszóv. V takovém složení se mladí závodníci ze Šumavy sešli letos naposledy na prvním závodu mistrovství Evropy, který hostilo Fabriano v Itálii.

Zdeněk Pitel (vlevo) s Jaroslavem Kalným. | Foto: Czech Enduro Team

Právě závod na Apeninského poloostrově byl prvním vrcholným podnikem endura pro Tomáše Holého, který před měsícem oslavil sedmnácté narozeniny. Naštěstí to nebyl jediný závod a od té doby dokončil skvěle připravené enduro ve Mšeně a také závod mistrovství světa na Slovensku.

„Závod v Polsku je pro mě důležitý hlavně z pohledu sbírání zkušeností. Na druhou stranu se už budu snažit soupeřit v naší našlapané kategorii J2, do které je přihlášeno 17 jezdců. Už totiž vím, do čeho jdu, jak se připravit a jak si rozložit síly, a tak nechci být jen, jak se říká, do počtu,“ svěřil se v tiskové zprávě Tomáš Holý, který se enduru a motokrosu věnuje od svých devíti let.

Tomáš Holý.Zdroj: Czech Enduro Team

S úplně jiným cílem se postaví na start evropského endura Zdeněk Pitel, který si na konci června zlomil zápěstí, a právě závody v Polsku jsou jeho první po tomto zranění. „Na motorce už pár týdnů trénuji. Díky tomu vím, že operace i následná rekonvalescence dopadly skvěle a vypadá to, že zranění se obešlo bez následků. Ostré závodní tempo a celodenní jízda v terénu jsou však něco jiného než trénink. Tedy nepůjde mi primárně o výsledek, ale o to zjistit případné limity,“ vysvětluje usměvavý borec z Mokrosuk u Sušice.

Těším se na spoustu fanynek a úžasnou atmosféru, usmívá se nová klatovská posila

Závod mistrovství Evropy v Polsku je oproti předchozím specifický. Délka jednoho kola má totiž, na dnešní dobu, neuvěřitelných 102 kilometrů, a proto závodníci budou absolvovat pouze dvě kola. „Samozřejmě se na závod těším, ostatně jako na každý. Opět nás čeká specifická trať se zajímavými testy. Hlavně EnduroTest je opravdu výživný. V naší kategorii je přihlášeno sedmnáct jezdců a pro mě je prioritou být co nejvýše v první desítce,“ plánuje si Jaroslav Kalný, který bude součástí vloženého závodu čtyřčlenných týmů Trade Teams.

Zdeněk Pitel (vlevo) s Jaroslavem Kalným.Zdroj: Czech Enduro Team

„Složení našeho týmu je, myslím si docela silné – Kryštof Kouble, Matěj Škuta, Matyáš Chlum a já. Na druhou stranu se proti nám postaví silná konkurence nejrychlejších jezdců z Francie, Švédska, nebo místní Poláci. Tak uvidíme, držte nám palce,“ nabádá fanoušky českého endura Jaroslav Kalný.

Závody v Polsku startují v sobotu 16. září. Na 102 kilometrů dlouhé trati jsou připraveny tři testy – CrossTest v délce 5 kilometrů, EnduroTest dlouhý osm kilometrů (s písečným a kamenitým povrchem) a šestikilometrový ExtremTest. Výsledky nejen tohoto závodu, ale celého ME budou známy v neděli.

Andělky porazily Sokolky. Topovky si zastřílely a v derniéře zabojují o titul