Cyklisté si střihnou tradiční maraton na konci května

Není to tak dávno, co stovky cyklistů vyrazily za tradičních tónů písně The Crown And The Ring od skupiny Manowar na tratě 27. ročníku cyklistického závodu Author Král Šumavy MTB – memoriálu Františka Šraita. V nejdelší královské trati (105 km) kraloval jezdec z KTM MTB Factory Team Matthias Alberti, jenž do cíle dorazil v čase 4:41:53,1.

Snímek z Krále Šumavy MTB 2020. | Foto: Deník / Martin Mangl