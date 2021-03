Ten závod český cyklista Zdeněk Štybar v roce 2015 opanoval a na Strade Bianche se mu dařilo i v následujících letech.

Zdeněk Štybar. | Foto: Archiv

„Je to hodně prestižní závod. A mně se tady navíc daří, za posledních pět let jsem nikdy nevypadl z elitní desítky,“ připomněl Zdeněk Štybar v telefonickém rozhovoru, krátce poté, co dorazil do Toskánska.