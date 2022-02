Kemp, který bude trvat čtyři dny a je určený primárně pro děti ve věku od osmi do šestnácti let, bude zaměřený převážně na rozvoj futsalových a fotbalových dovedností. „Chybět ale určitě nebude ani beseda a autogramiáda s hráči SK Interobal Plzeň v čele s Tomášem Vnukem, držiteli několika ocenění v minulé mistrovské sezoně,“ píše se na webových stránkách jedinečné akce.

Blíží se první ročník futsalového kempu Tomáše Vnuka (na snímku), který se na konci února uskuteční v Klatovech pod záštitou SK Interobal Plzeň.Zdroj: David Koranda

„V plánu je též návštěva klatovského bazénu, v případě vhodného počasí také návštěva areálu Fotbalgolf Klatovy,“ doplnili organizátoři dále s tím, že tréninky budou probíhat v hale OA Klatovy a sportovní hale ZŠ Čapkova.

Když Končal sám na všechno nestačí. V jarní části nemáme kvalitu, mrzí kapitána

Děti si mohou vybrat z klasického (kompletní servis) nebo příměstského (bez nocování) kempu, a to rovnou ve dvou bězích. Ten první se koná od 24. do 27. února a druhý v termínu od 26. února do úterý 1. března. Více informací včetně možnosti přihlášek najdete na stránkách www.futsalovykemp.cz, nebo na facebookových stránkách s názvem Futsalový kemp Tomáše Vnuka.

Všichni kluci jsou super, pochvaluje si posila. Zahozená penalta? Jsem dřevák