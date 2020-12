Své by o tom mohli povídat také sportovci či trenéři z Klatovska, jimž vzal koronavirus – globální nepřítel číslo jedna – vítr z plachet. „Covid mi vzal možnost věnovat se sportu, který mám rád, a zároveň mě připravil o emoce, které k němu neodmyslitelně patří a jsou kořením mého života,“ svěřil se Deníku Lukáš Zahradník, kapitán stolních tenistů KST Klatovy, který se v minulé sezoně se svým týmem probojoval mezi třetiligovou smetánku. V ní ale stihl odehrát pouhé tři zápasy. Poté byla soutěž zastavena.

„Ale je to jako se vším, zároveň si díky tomu člověk začne ještě více vážit těch okamžiků, až si je opět bude moci naplno užívat a bude z nich mít o to větší radost. Ostatně takové připomenutí je občas dobré v každé oblasti lidského života, nejen u sportu (úsměv),“ hledal zkušený sportovec pozitiva.

S ním souhlasil i brankář a trenér florbalového oddílu klatovského Sport Clubu Jan Hořký. „Člověk si více váží věcí, které měl. Pro mě osobně to byl florbal, tréninky v hale a zápasy s mojí dívčí partou. O to víc se teď těším, až tohle všechno skončí. Covid mě naučil hledat řešení, možnosti a více se nad některými věcmi zamyslet. Dal mi také prostor pro vzdělání a seberozvoj,“ řekl Hořký.

„Umět se kousnout a poradit si i v této nelehké situaci a najít náhradní řešení k udržení fyzičky a tím pádem být v pohodě i duševně,“ připojil se pětačtyřicetiletý basketbalista druholigových Klatov Michal Rolínek.

Kladné stránky doby bezsportovní našel i kickboxer z klatovského Hammers gymu Filip Lagron. „Díky covidu jsem měl pauzu a mohl jsem se věnovat věcem, které jsem neměl čas vylepšit při normálním tréninku,“ prozradil bijec s ocelovými pěstmi, kopy a nesmírně tvrdými údery.

Jiní zase zákazy spojené s pandemií koronaviru využili k trávení více času se svými blízkými. „Chodím na krátké túry se svou přítelkyní, jdu si sám zaběhat a využívám častějších příležitostí „vypadnout“ někam do přírody,“ sdělil nám Václav Kosnar, hokejový rozhodčí, ale také česká dvojka v Ice Cross Downhillu. Všichni se ale shodli: „Covid nám vzal to, co máme rádi. Není to příjemná doba.“

Virus, který se poprvé na naší zeměkouli objevil před rokem v čínském Wuchanu, zastavil společenský život na celém světě. Sportovci mají s konáním hromadných akcí útrum. Někteří toho ale patřičně využili a uspořádali vlastní akci, na kterou nemůže nikdo nic namítnout. Ani vláda ČR, která občas působí dojmem, že jen střílí od boku.

Třeba Karel Voráček spustil pro nadšence běžeckého sportu na Klatovsku virtuální sérii, ve které každý běžec závod absolvuje sám a čas si měří pomocí moderních technologií ve formě chytrých aplikací na mobilních telefonech či na oblíbených „smart“ hodinkách.

Ve florbalových Klatovech zase trenéři a manažeři přišli s různými aktivitami, jako jsou individuální hry pro své svěřence nebo třeba hledání míčků po Klatovech. I tam ale mají na současnou situaci svůj osobitý názor. Ne se vším, co s ohledem na zastavení šíření nákazy vymyslela vláda republiky v čele s ministrem zdravotnictvím Janem Blatným a jeho ´pejskem´, v klubu souhlasí.

„Je dost smutné, že o tom, jestli mohou nebo nemohou děti trénovat, musí jednat celé hodiny právníci sportovních agentur na základě rozhodnutí člověka, který zřejmě nikdy nezrychlil krok v roušce,“ utrousil Jiří Klouda, hráč, trenér, sekretář i manažer klubu, jenž narážel na to, že sportovci mohou ve vnitřních prostorách sportovat v omezeném počtu a jen v roušce, anebo s negativním testem na covid-19, který ale není starší než 48 hodin.

„Jinak mi covid dal spoustu volného času, se kterým jsem zpočátku nevěděl, co mám dělat. Postupem času se to ale změnilo. Jako člen vedení klubu musím neustále sledovat měnící se situaci ohledně opatření, abychom mohli včas reagovat na aktivity klubu. Během první vlny jsem pochopil, že pokud se ve volném čase nezačnu hýbat a dělat něco pro své tělo, budu moci brzy požádat o invalidní důchod. Rozhodně nechci nadbytečná kila přisuzovat covidu a karanténě, ta za to nemůže, ale s druhou vlnou jsem začal dělat něco pro své tělo a docela mě to chytlo. Takže vlastně co mi covid vzal, nebo spíše začal brát, jsou přebytečné kilogramy,“ řekl Klouda s drobnou dávkou neškodné ironie. „A co mi dal? Mnoho poznatků z právní problematiky sportu,“ pokračoval.

Závěrem. Každý se s nastalou situací vypořádává jinak. Je však pravda, že tato zvláštní doba trvá již příliš dlouho. Navíc se mění mrknutím oka. Je to zmatečné a za to sportovci nemohou. Tak snad se vše zlepší v roce 2021. Můžeme jen doufat…

Sportování s rouškami? Rychlá cesta k bakteriální pneumonii

Šéftrenér BK Klatovy Ing. Jindřich Svojanovský, který v lednu oslaví 70. narozeniny, patří k velkým srdcařům místního basketbalového klubu. Je uznávaným koučem, kterému jde v první řadě o sportovní rozvoj talentovaných dětí, kterým předává své bohaté zkušenosti a věnuje jim drtivou část svého volného času. Je také známý tím, že se za nic neschovává a vždy řekne to, co si myslí. A současná situace ohledně koronaviru ho nenechává klidným. Nejde tak o nemoc jako takovou, ale způsob, jak se s ní snažíme žít.

Co mi covid dal?

„Zbavil mě posledních iluzí, že jak naše země, tak i EU, jejíž jsme součástí, směřují k naplnění demokratických principů. Naopak to ve mně budí pocit, že svět se žene mílovými kroky k tomu, jak to popsal George Orwel ve svém slavném románu „1984“. I když se zdá, že to se sportem nesouvisí, opak je pravdou.“

Co mi covid vzal?

„Toho by byl neskutečný výčet. U nás jsme přes všechny deklarace o sportu a zdraví sportovcům nedovolili navštěvovat stadiony, haly, tělocvičny, bazény a sportem si posilovat imunitu. Sportující mladá generace prakticky ztratila takřka rok ve svém sportovním výkonnostním vývoji. Rok, který jim už nikdo nevrátí, stejně tak i ve vzdělání a sociální nadstavbě. Ekonomika se zcela zbytečně zastavila a s ní i obchody či služby. Nekonečné řady státních úředníků to nepostihlo, a tak mohli vymýšlet nesmysl, jako kina bez diváků nebo poslední perličku – trénování v roušce, což je prakticky rychlá cesta k bakteriální pneumonii. Republika se zadlužila na další řadu desítek let a myslet si, že to nebude mít negativní dopad na finanční podporu mládežnického sportu a sportu vůbec, je velice naivní. Trenérská práce by měla být systematická, smysluplná, cílevědomá, směřující k výchově harmonicky rozvinuté osobnosti. Všechny tyto aspekty, ne covid, ale opojenost mocí těch, kteří permanentně „odvolávají, co slíbil, a slibují, co odvolali“, aktuálně zašlapala do podlahy.“